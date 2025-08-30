Entregaron botones antipánico en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El viernes 29 de agosto, el Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría Legal y Técnica a cargo de Daniel Claudio López, gestionó la adquisición de 12 botones antipánico, en respuesta a un pedido del Juzgado de Paz Letrado y de la Comisaría de la Mujer.

Estos dispositivos serán utilizados en situaciones vinculadas a violencia de género o intrafamiliar, como medida preventiva o cuando así lo disponga la Justicia, reforzando el acompañamiento y la protección de las víctimas.

La entrega fue encabezada por el intendente Maximiliano Sciaini y contó con la presencia del subsecretario legal y técnico Daniel López, la directora de la Asesoría Letrada del Municipio Andrea Mercante, y representantes del Juzgado de Paz Letrado: la perito asistente social Gisela Bersiano, el auxiliar letrado Martín Loizaga y la oficial 2da. Stefania Loguercio.

Asimismo, participaron el jefe comunal, comisario Lucas Bordón, y la jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia, subcomisario Silvina Soria.

Con esta acción, el Municipio de Roque Pérez reafirma su compromiso en el fortalecimiento de políticas públicas de prevención y asistencia en materia de violencia de género, trabajando en conjunto con la Justicia y las fuerzas de seguridad para garantizar mayor protección a las personas que lo requieran.-

