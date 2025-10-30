Encuentro coral en Roque Pérez

El pasado sábado, en el Centro Cultural se desarrolló un encuentro del que participaron el Coro Cantarte de Roque Pérez, dirigido por el maestro Eliseo Allí, y la Agrupación Coral Saladillo, dirigida por Silvia Blanco.
Fue un espectáculo de gran nivel, interpretando temas populares que conquistaron al público. La velada también contó con la destacada participación del músico local Gonzalo Vázquez Pereira, sumando su talento a la noche. En el cierre los artistas compartieron el escenario.-
Más historias
Cinthia Fernández promocionó su servicio de asesoramiento en accidentes de tránsito y desató la polémica
La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Lázaro Báez por retención indebida de aportes
Continúan los operativos de tránsito en Roque Pérez