30 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Encuentro coral en Roque Pérez

Redacción 4 horas atrás

 

El pasado sábado, en el Centro Cultural se desarrolló un encuentro del que participaron el Coro Cantarte de Roque Pérez, dirigido por el maestro Eliseo Allí, y la Agrupación Coral Saladillo, dirigida por Silvia Blanco.

Fue un espectáculo de gran nivel, interpretando temas populares que conquistaron al público. La velada también contó con la destacada participación del músico local Gonzalo Vázquez Pereira, sumando su talento a la noche. En el cierre los artistas compartieron el escenario.-

 

Más historias

Cinthia Fernández promocionó su servicio de asesoramiento en accidentes de tránsito y desató la polémica

6 horas atrás Redacción

La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Lázaro Báez por retención indebida de aportes

8 horas atrás Redacción

Continúan los operativos de tránsito en Roque Pérez

10 horas atrás Redacción