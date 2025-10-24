En instantes: Colapinto en las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Con los puntos del campeonato ya definidos en gran parte para Verstappen, el interés se centra en la pelea por los puestos de privilegio del resto y en cómo se comportan los monoplazas en uno de los trazados más exigentes y emocionantes de todo el calendario de la Fórmula 1.
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.
- Prácticas Libres 2: 19 a 20.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
Gentileza MinutoUno. M1.-
Foto Alpine.-
Más historias
Llega al país el Corvette de Sylvester Stallone mientras que “Rocky, el musical” arrasa en Buenos Aires
FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 24 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SALINAS
El CEO del JP Morgan encabezó encuentro en el Teatro Colón; Macri y Galperin entre los presentes