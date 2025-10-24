En instantes: Colapinto en las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto enfrenta el desafío del Gran Premio de México, la vigésima cita del Mundial de Fórmula 1, que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de octubre. El piloto argentino de Alpine buscará seguir ganando experiencia en su año debut en la categoría. Para el pilarense, esta es una nueva oportunidad de adaptación, especialmente en un circuito que presenta un gran desafío: la altitud de más de 2.200 metros.

El argentino llega al evento tras finalizar 17° en Austin, en una carrera marcada por la polémica maniobra en la que superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Esta característica reduce la densidad del aire, obligando al equipo a realizar ajustes aerodinámicos y de refrigeración críticos en el monoplaza., en una carrera marcada por la polémica maniobra en la que superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Con los puntos del campeonato ya definidos en gran parte para Verstappen, el interés se centra en la pelea por los puestos de privilegio del resto y en cómo se comportan los monoplazas en uno de los trazados más exigentes y emocionantes de todo el calendario de la Fórmula 1. Fórmula 1: el cronograma del GP de México El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+. Viernes 24 de octubre Prácticas Libres 1 : 15:30 a 16:30.

: 15:30 a 16:30. Prácticas Libres 2: 19 a 20. Sábado 25 de octubre Prácticas Libres 3 : 14.30 a 15:30.

: 14.30 a 15:30. Clasificación: 18 a 19. Domingo 26 de octubre Carrera: 17:00. Gentileza MinutoUno. M1.- Foto Alpine.-

