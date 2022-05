“En Avellaneda, los pibes de la secundaria van a recibir su computadora”

El intendente de la localidad del sur del Conurbano y uno de los referentes del kirchnerismo, Jorge Ferraresi, aseguró que el municipio retomará los planes sociales suspendidos por la Nación y pronosticó una segunda vuelta en 2019.

Riachuelo de por medio, Avellaneda limita con el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un distrito industrial cuyo actual intendente se mantiene en el cargo desde 2009, cuando asumió de manera interina en reemplazo de Baldomero Álvarez de Olivera. A partir de entoces fue reelegido en 2011 y 2015, y asegura que volverá a ganar en 2019.

Ingeniero egresado de la escuela y la universidad públicas, es uno de los referentes del kirchernismo y su cuenta de Twitter lo muestra en las imágenes de perfil y de portada junto a Néstor y Cristina. En una entrevista con Infonews, aseguró que el Municipio retomará programas sociales de la Nación que fueron cesados en los últimos dos años y medio. En ese marco, está en marcha el programa «Conectar Avellaneda», donde los y las estudiantes del distrito recibirán una netbook para estudiar, y las escuelas tendrán conexión a Internet: «que en Avellaneda no exista brecha digital tiene que ver con la igualdad», consideró.

En el plano político, argumentó sobre los motivos que llevaron a la victoria de Cambiemos en 2015.

¿En qué situación están las arcas de la Municipalidad de Avellaneda?

Hay un proceso de concentración de la riqueza, donde hay sectores que les va muy bien: petroleras, bancos, supermercados, exportadoras, y todos esos sectores están en Avellaneda. Las tasas tienen que ver con que el que más tiene, más paga. Orientando desde ese lugar, podemos equilibrar recursos para poder ser autosustentables.

¿Hubo cambios en esa política en los últimos dos años?

No, el cambio fuerte fue en 2011. Los ajustes que hacemos tienen que ver con las empresas que les va bien: modificar porcentajes de tasas para compensar lo que otros empiezan a dejar de pagarte, como son los trabajadores, gente de clase media baja que hoy se le ve dificultado. Pero hay un acompañamiento muy fuerte de la sociedad en función de tener una gestión que tiene muchos servicios.

“Nos podríamos declarar, tranquilamente, república.”

¿Cuántos frentistas dejaron de pagar las tasas?

Siete mil frentistas. Tenemos un padrón de 125 mil. Fueron vecinos que en los últimos 10 años han pagado inalterablemente y vienen preocupados a buscar alternativas de pago.

¿Siete mil frentistas dejaron de pagar en 2018?

En 2017. En 2018 casi no hay variables. A los bancos les va muy bien, los balances de los bancos han sido fabulosos. Como ellos pagan por un porcentaje de sus recaudaciones y movimientos económicos, la economía nos termina siendo positiva en detrimento de que a la gente le va cada vez peor.

¿Se están ejecutando las partidas por coparticipación?

Eso es ley y es automático. En 2009, el porcentaje de coparticipación en la recaudación era el 31% y este año 19%. El año pasado 19,6%, el año anterior 21%. Los porcentajes de coparticipación van siendo menores.

¿De dónde surge el resto de la recaudación?

La justicia social tiene que ver con que los que más tienen son los que más pagan. Te doy un ejemplo, las tasas de las empresas de servicios del municipio están atadas a los mismos aumentos que ellos le dan a la gente. Si el porcentaje de aumento de tasa de este año fue entre el 28 y el 30%, las empresas de servicio, que aumentaron 115% (los precios), pagan acá 115% más. Hay una relación directa entre los recursos que ellos aumentan con los que pagan en el municipio. Es una política justa, equitativa.

¿Cuál es la relación de la Municipalidad con la Provincia de Buenos Aires?

Ninguna, nos podríamos declarar, tranquilamente, república. Debe ser el único lugar en el mundo donde los municipios sostenemos, con recursos propios, lo que debería hacer la Provincia. En el resto del mundo es al revés, los gobiernos provinciales ayudan a los municipales. Nos hacemos cargo de patrulleros, combustible, policía, la salud, educación, de la infraestructura educativa, de los edificios para que la justicia funcione. No tenemos ningún apoyo de la Provincia.

Al contrario, hay un desmantelamiento de las políticas nacionales, caso Argentina Trabaja, Conectar Igualdad, (Plan) Qunita, una cantidad de programas que vamos a retomar. (Con) Conectar Avellaneda, los pibes de la secundaria van a recibir su computadora. Lo mismo el tema de Sonrisas, a través del programa que tenía Nación de dentaduras; anteojos para los pibes de las escuelas; o guardapolvos. Y otro que tiene que ver con derecho al juego: todos los pibes de las escuelas primarias de Avellaneda van a recibir una bicicleta, con la posibilidad de que todos tengan esa igualdad y una herramienta linda para desarrollarse.

¿A partir de cuándo se van a entregar computadoras en las escuelas?

Ya estamos haciendo el proceso de compras. Calculo que a partir de mitad de año estaremos recorriendo las escuelas donde más de 14 mil chicos van a estar recibiendo su computadora.

Jorge Ferraresi. Fotos. Leo Patti.

¿Jóvenes de primer año?

Tenemos que completar tercero y segundo, que ninguno recibió, más primer año. Y, a partir del año que viene, todos los años primer año. Más la conectividad en cada una de las escuelas, los servidores para que puedan generar la potencia para poder utilizarlas, una red de sistemas para que todos los pibes en las escuelas puedan tener Internet gratuito y la puedan usar.

¿Catorce mil chicos de cuántas escuelas?

Todas las escuelas públicas secundarias, técnicas y estamos definiendo un programa con escuelas especiales también. Son 39 los establecimientos secundarios.

¿Todos provinciales?

Todos de la Provincia de Buenos Aires.

¿Por qué darles computadoras a los chicos?

Los programas nacionales lo que hacían era achicar brechas. La Escuela Pública es la herramienta clave para la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades a veces tiene que ver con la brecha digital. Que en Avellaneda no exista brecha digital es una definición que tiene que ver con la igualdad.

¿Cuáles son las necesidades de los vecinos del Conurbano?

Hay un sector de gente muy vulnerable. Pasamos de asistir a casi 6 mil familias en alimentos, cosa que en 2015 no teníamos ninguna. Hay gente que empieza a plantear la imposibilidad de pagar los servicios. Y todos los indicadores de la Provincia de Buenos Aires en lo sensible son peores: en seguridad, educación, justicia, salud. Pero los medios hacen un trabajo extraordinario donde la seguridad desapareció del primer lugar de preocupación de la gente. Ahora pasó un caso como La Matanza y quizás se pone como prioridad.

Hoy, la demanda clave y preocupación de la gente es perder el trabajo, son cosas que tienen que ver no con el reclamo municipal. Las tarifas también tienen que ver con una política del Gobierno Nacional. La inflación es una de las preocupaciones de la gente, donde cada vez que va al supermercado le alcanza menos para comer. Empieza a haber una cantidad de problemáticas distintas que van en función de las clases sociales y los sectores en cada uno de los barrios.

“La unidad no es una cuestión de amontonamiento.”

La coparticipación es distribuida según marca la ley. En cambio, el Fondo del Conurbano se reparte a discreción y Avellaneda quedó relegada en la distribución…

Hoy, a partir del Fondo del Conurbano, hay una discrecionalidad total de la Gobernación en función de distribuir los recursos. Y está bien. Nos hemos preparado para gobernar sin la ayuda de la Nación, ni de la Provincia. Estamos haciendo una inversión en obra pública de 1.400 millones de pesos de recursos propios, con programas que los hace el municipio a través de definirlos como programas universales, con una inversión de más de 100 millones de pesos para este año.

Y seguimos debatiendo cuál es el rol del Estado: queremos un Estado presente contra otra política provincial que tiene que ver con retirar el Estado de las políticas públicas. La única novedad que hemos tenido este año del gobierno provincial es haber anunciado y ejecutado la disminución del 50% de la subvención de los institutos terciarios municipales de arte, de los que el 50% de los salarios era subvencionado por la Provincia. Esa disminución de la subvención representa cerca de 7 millones de pesos menos. Pretenderán que achiquemos los institutos pero no lo vamos a hacer.

¿Qué llevó entonces a que hoy gobierne Cambiemos?

Primero, haber mentido. El debate de Scioli con Macri (en 2015) fue una estafa. Después, cada uno de los gobiernos tiene un agotamiento, son ciclos. El avance de los sectores populares sobre la economía concentrada ha sido un proceso de más de 12 años que se vio agotado para la sociedad y capaz que no supimos explicitar que a partir de la continuidad de un mismo proceso político se podía seguir mejorando la calidad de vida de la gente. La gente vota para estar mejor.

Cuando un gobernante te dice que si pagás ganancias no lo vas a pagar más te convence; te dice que el trabajo va a ser mejor te convence; te dice que la inflación no va a ser un problema porque era lo más fácil de resolver, como decía Macri… la gente se embarcó en esa situación. Tuvo que ver quizás con no haber podido explicitar esa posibilidad de darle continuidad, y consolidar cosas y mejorarlas.

¿Se pudo haber hecho algo diferente para que no eso sucediera?

No lo sé. Siempre fuimos claros y tenemos un posicionamiento ideológico. Cuando uno tiene un posicionamiento ideológico no hay estrategias electorales: uno expresa las cosas que va a hacer y desde qué lugar las va a hacer. En ese debate, cuando el otro miente no hay manera de contraponer una idea: si vamos a dejar todo lo bueno y encima vamos a corregir, es maravilloso. El resultado que estamos viendo es esperable de una economía que se concentra en sectores bien definidos para los cuales el gobierno gobierna, y eso va en detrimento de la mayoría de la sociedad.

Jorge Ferraresi. Fotos. Leo Patti.

¿Sólo con mentiras se puede lograr la victoria?

¿Cuál fue la verdad de lo que dijo Macri?

La pregunta es para usted.

Me lo pregunto a mí mismo. No hubo. Las verdades fueron haber eliminado las retenciones al campo, un sector de la economía concentrada; haber liberado los impuestos de las mineras, un sector concentrado. Para esos sectores sí tuvo un discurso claro, que era el sector de la derecha, que tenía mucho poder. Lo decía Melconian, (que) terminó en el Banco Nación cuando hablaba de la eliminación de las jubilaciones. Las jubilaciones que generó el kirchnerismo a partir de las dos moratorias dejaron de existir. Tiene que ver con (decir) que la inflación retrocedía, el impuesto a las ganancias no se les cobraba más a los trabajadores, si pagábamos a los fondos buitre las inversiones en la Argentina caían de manera impresionante y nos íbamos a llenar de dólares. Ninguna de esas cosas pasaron.

Probablemente, no hemos podido consolidar ese proceso, todo proceso de gobierno genera un desgaste. No hemos tenido los recambios quizás adecuados a ese proceso. La base clave de por qué la mayoría de la gente los votó, salvo ese 30% de voto duro que tiene el macrismo a partir de su posición ideológica, de la misma manera que nosotros tenemos un voto duro de acuerdo a nuestro posicionamiento ideológico, hay un sector en el medio que va a votar de acuerdo a cuál es la expectativa de su vida en función de políticas que van a tener los gobernantes.

¿Cómo se le gana al macrismo en 2019?

Generando una propuesta de unidad que enamore. Tenemos que enamorar a una sociedad para volverla a un lugar donde la gente se sienta representada. Será tarea de generar una unidad pero con contenido. Una unidad que genere mayorías y esas mayorías que se vean expresadas en la representación de muchos, porque no hay nadie que represente a la mayoría. Hay que buscar distintos actores y tendrán que sintetizar de la mejor manera una propuesta electoral en 2019.

¿Se está cerca o lejos de alcanzar esa propuesta?

Se construye. Cuando votemos te diré. Creo que todos van comprendiendo. La unidad no es una cuestión de amontonamiento, sino de definir reglas del juego de todos los que participemos de determinado espacio. Me parece que hay muchas intenciones, muchos espacios, muchos actores que van viendo esta necesidad de generar una mayoría que le ponga un freno al avance del neoliberalismo.

Tomando sus palabras, ¿entre una oposición unida sin un contenido para enfrentar al macrismo, o una unidad más pequeña…?

Lo que hay que definir son las reglas del juego de la contienda. Distintos sectores irán con distintas propuestas electorales, en algunos lugares ganará la nuestra y en otros perderemos, a partir de ahí se genera esa construcción de mayorías. Más allá de matarse para construir unidad en función de un concepto, hay que construir unidad atrás de un método y cada uno irá desde un lugar distinto.

¿Cómo sería un método?

El primer acuerdo tiene que ver con que hay que ponerle un fin a un gobierno neoliberal que le viene haciendo un daño muy fuerte a la gente, fundamentalmente a los sectores trabajadores y más desprotegidos. Habrá que definir una gran primaria, con acuerdos electorales, acuerdos de participación de las mayorías y de las minorías también, que se sientan incluidas. No es una cuestión de cinco tipos claros que sinteticen un programa electoral.

Jorge Ferraresi. Fotos. Leo Patti.

¿La candidatura debe definirse en las PASO?

Es la única herramienta. Creo que va a haber un escenario de segunda vuelta, entonces también va a haber un acuerdo con otros sectores que vayan por otras vías. No veo un escenario en que el Gobierno gane tranquilamente. Me parece que va a tener, primero, muchas chances de perder. Falta mucho pero veo un escenario de segunda vuelta.

El primer punto es parar al neoliberalismo, ¿cuáles son los otros puntos que deberían incluirse?

En el proceso de consolidar un cambio real y concreto, una reforma constitucional tiene que ser un planteo claro para poner en ley estos programas que modifican la forma en cómo se le liquidan a los jubilados, lo mismo con las políticas de derechos como Conectar Igualdad, el tema de las matrices económicas, que un gobierno defina de manera discrecional cómo reparte y deja de repartir en función del castigo o del premio, de la obsecuencia o del posicionamiento político.

El primer punto tiene que ver con generar un Estado presente. Tiene que ver con los límites a las paritarias, por ejemplo. Nadie estima que este año va a haber una inflación menor al 20% y se siguen cerrando paritarias en el orden del 15%. Ese tipo de cuestiones hay que volcarlas de manera clara en una reforma, y esa reforma tiene que ser una tarea que se haga con las mayorías. Para eso hay que construir mayorías.

¿Usted tiene su candidato?

No.

¿O candidata?

Estoy preocupado por la construcción de mayoría, por generar un método. Después los candidatos aparecerán, me parece que hay buenos candidatos.

¿Cristina?

Va a estar en el lugar que tenga que estar. Tiene mucha vocación de construir esa mayoría pero por el momento no es candidata.

¿Y qué pasará en Avellaneda en 2019?

Yo soy candidato, sí.

Avellaneda es un objetivo central de Cambiemos.

Creo que podemos ganar sin ninguna dificultad. Pueden venir todos los que quieran a proponer cosas distintas. Está bueno que tengamos un debate de ideas de gobiernos totalmente antagónicos, como el que hacemos nosotros de cara a la gente, con inversión pública. Que vengan tranquilamente, no tenemos ninguna duda que en 2019 vamos a ganar las elecciones.

