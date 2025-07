En 25 de Mayo quieren desalojar el Centro de Salud inaugurado por el gobernador Kicillof

El intendente Ramiro Egüen ganó las elecciones representando a Juntos por el Cambio y este año, se pasó a La Libertad Avanza.

La secretaria de Gobierno de la gestión de Ramiro Egüen, Mercedes Squillaci, confirmó que llevarán adelante el desalojo del predio ubicado en las calles 18 y 31 de 25 de Mayo y que días atrás cortó la cinta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Al respecto, detalló: “Esa Ordenanza ya fue promulgada y nosotros notificamos al Ministerio de Salud de la Provincia a través de carta documento”.

En declaraciones a Canal 3 de 25 de Mayo, la funcionaria aseguró: “Estamos en presencia de una usurpación. La Provincia está usurpando un inmueble que es municipal. Hace dos semanas el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que dispuso la creación de un policlínico que es anexo del Hospital Unzué”.

“En esa carta dejamos en claro que teníamos que comenzar a ejercer posesión sobre el inmueble, dimos un plazo de 24 horas para que hagan la entrega. No contestaron y enviamos una segunda carta”, afirmó Squillaci.

Siguiendo con sus dichos, la dirigente confirmó: “Vamos a iniciar un desalojo con medida cautelar, la Provincia está usurpando un inmueble que es municipal”. Luego, resaltó que una vez que tengan el control total del inmueble, trasladarán consultorios externos del Hospital municipal para descentralizar la atención y descongestionar el nosocomio local.

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo, el Gobernador inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud “Ramón Carrillo” y en esa oportunidad el intendente Ramiro Egüen decidió no asistir al acto con fuertes críticas al mandatario provincial.

Previo a la inauguración, el propio Egüen había denunciado “la usurpación del inmueble”. A mediados de abril, el intendente le envió una carta documento al Gobierno de la Provincia solicitando la devolución de las tierras.

En una misiva a la que pudo acceder el medio Séptima Sección, manifestó “la enorme preocupación que conlleva que luego de casi dos años de gestión y habiendo auditado la totalidad de la Municipalidad luego del descalabro de la gestión municipal 2015-2023, no se ha encontrado ni el convenio suscripto ni el plano de obra aprobado de la obra conocida como ´CAPS RAMÓN CARRILLO´, ubicado en calle 18 y 31 de esta ciudad (Partido 109, Circ. I; Sec. B; Mza. 87; Parc. 1A)”.

La Provincia al cruce

El exintendente de 25 de Mayo y actual Subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo, se metió en la polémica y acusó a la gestión del libertario Ramiro Egüen de gobernar con “odio”.

“El Centro de Salud Ramón Carrillo que construimos para el Municipio hoy está intervenido por la Provincia en virtud de la irracionalidad y la falta de diálogo del gobierno libertario que juega con una inversión en salud para la gente” advirtió.

Y denunció: “Primero quisieron demolerlo, después dijeron que no estaba autorizada, luego que no encontraban los papeles, más tarde que no lo querían”, para luego comparar la postura municipal con la del gobierno de Javier Milei con el Garrahan

Además, agregó: “Quiero informar que me comuniqué con el Ministro de Salud y va a seguir intervenido hasta que el Municipio se haga cargo con todos los servicios, tal cual lo firmé en su momento como Intendente en representación de 25 de Mayo”.

“Como con el Garrahan quieren destruir la salud pública y no les importa la gente, sólo la disputa política”, advirtió.

CAPS “Dr Ramón Carrillo”

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires finalizó el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Ramón Carrillo”, en la localidad de 25 de Mayo, que beneficiará a más de 36 mil vecinos y vecinas del municipio.

La obra consistió en la ejecución de una nueva unidad sanitaria de 480 m2, además de la provisión del equipamiento y el mobiliario necesario para su funcionamiento. Las instalaciones cuentan con seis consultorios: cuatro de atención clínica general, uno odontológico y uno ginecológico, sala de administración, área de dirección, enfermería, vacunatorio, sector de farmacia con depósito de medicamentos, un gabinete de tubos de oxígeno, grupos electrógenos, sanitarios y un amplio salón de usos múltiples.

El nuevo CAPS permitirá fortalecer la calidad de la cobertura sanitaria pública en el primer nivel, brindando condiciones edilicias óptimas y renovadas para el acceso a la salud. Además, facilita que las y los vecinos cuenten con servicios especializados más cerca de sus hogares, a la vez que permite descomprimir la demanda en el Hospital Municipal Saturnino E. Unzué, el principal efector sanitario del distrito.

Desde diciembre de 2019, el MISP y el Ministerio de Salud ya inauguraron 185 Centros de Atención Primaria de la Salud en toda la provincia, continúan con la ejecución de otros 28 y avanzan con proyectos.

