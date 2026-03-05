Emergencia en Discapacidad: convocan a una marcha para este jueves frente al Ministerio de Salud

Por eso la cuestión excede el ámbito privado, y desde el Foro señalaron una vez más que «no se trata de un reclamo sectorial» sino de «la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país».
El porcentaje fue calculado «sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026», como consta en la Resolución 340/2026 del ministerio a cargo de Mario Lugones.
Gentileza de MinutoUno.-
