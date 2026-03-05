Emergencia en Discapacidad: convocan a una marcha para este jueves frente al Ministerio de Salud

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunciaron la convocatoria para las 10.30 del jueves frente al edificio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los choferes particulares reportaron que persisten las demoras en los pagos que debían efectuar PAMI e Incluir Salud, que es el programa federal gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para garantizar la cobertura médica a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que no tengan obra social.

Por eso la cuestión excede el ámbito privado, y desde el Foro señalaron una vez más que «no se trata de un reclamo sectorial» sino de «la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país».

La convocatoria llega apenas una semana después de que el Ministerio de Salud aplicara un mezquino 5,87% de aumento en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que son la guía para profesionales dedicados a diversos tratamientos terapeuticos. El porcentaje fue calculado «sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026», como consta en la Resolución 340/2026 del ministerio a cargo de Mario Lugones. Gentileza de MinutoUno.-

