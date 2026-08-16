Embargo a Flybondi: la Justicia ordenó bloquear cuentas por una deuda de $1.500 millones

La medida fue solicitada por el organismo tributario ARCA y dispuesta por tres juzgados federales. La compañía adeuda retenciones de Ganancias, IVA y Bienes Personales, mientras mantiene reclamos laborales por salarios e indemnizaciones.

La Justicia ordenó embargar las cuentas bancarias de Flybondi tras un reclamo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una deuda tributaria que, con intereses, asciende a $1.444.940.163,41.

Las medidas fueron dispuestas por los juzgados federales en Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 1, 2 y 3. Se trata de medidas cautelares vinculadas con una ejecución fiscal cuyo objetivo es asegurar el cobro de los impuestos adeudados.

El embargo no implica la suspensión de las operaciones de la aerolínea, señaló Página 12 en una publicación.

La deuda incluye retenciones de Ganancias, IVA y Bienes Personales

El principal concepto reclamado por ARCA corresponde a retenciones de Ganancias, por $915.238.669,21.

A esa suma se agregan $207.932.266,08 correspondientes a retenciones de IVA y $133.298.772,02 vinculados con Bienes Personales. En conjunto, los conceptos tributarios alcanzan $1.256.469.707,31.

El organismo reclama además un 15% en concepto de intereses, lo que eleva el monto total de la ejecución a $1.444.940.163,41.

Flybondi también enfrenta reclamos por salarios e indemnizaciones

La situación financiera de la compañía se suma a los conflictos laborales que atraviesa la aerolínea.

A finales de abril, Flybondi desvinculó a más de 700 trabajadores entre despidos y acuerdos de retiro voluntario. Según la información proporcionada, esos trabajadores todavía no cobraron las indemnizaciones o los montos correspondientes a los acuerdos.

Al mismo tiempo, la empresa dejó de pagar los salarios de junio y julio a los aproximadamente 300 empleados que todavía permanecen en la compañía. Tampoco habría abonado el medio aguinaldo.

La empresa mantiene otras deudas y trabajadores quedaron sin cobertura médica

Los incumplimientos denunciados también alcanzan a otros sectores. Flybondi mantiene deudas con proveedores y registra compromisos pendientes vinculados con impuestos provinciales.

Además, desde el jueves 6 de agosto, la falta de pago de aportes dejó sin cobertura médica tanto a trabajadores activos como a empleados desvinculados, de acuerdo con la información proporcionada.

Flybondi continúa operando pese a las medidas judiciales

Las medidas ordenadas por la Justicia no suspenden las operaciones de la aerolínea. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo regulador del sector, permite que Flybondi continúe operando y comercializando pasajes.

La compañía canceló decenas de vuelos durante las últimas semanas, pero mantiene habilitada la venta de boletos a través de su sitio web.

Leonardo Scatturice es el propietario de Flybondi desde mediados de 2025

Desde mediados de 2025, Flybondi pertenece al empresario Leonardo Scatturice, quien, según la información proporcionada por varios medios nacionales, mantiene vínculos con el Gobierno Nacional y con el Partido Republicano de Estados Unidos.

Scatturice también fue señalado como nexo para la participación de Javier Milei junto a Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Gentileza de Infonews Cooperativa.-