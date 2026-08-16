Trump quiere declarar «territorio de Estados Unidos» el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que «muy pronto» declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, en medio del conflicto bélico con Irán, cuyas autoridades también se atribuyen el control de ese paso. «Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy severamente, muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Es cierto», aseveró el mandatario durante una reunión en una academia de policía en Garden City, Nueva York. En ese sentido, el magnate subrayó que Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre los puertos de Irán con el objetivo de paralizar la economía del país asiático: «Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos». El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es un sitio estratégico, ya que por allí pasa el 20 por ciento del petróleo y el gas natural que se consume en todo el mundo, y además es la única salida que tienen los productos procedentes de distintos productores de Medio Oriente, según informó la agencia Noticias Argentinas. Durante el conflicto actual cientos de embarcaciones de países occidentales fueron atacadas por los iraníes, lo que motivó un bloque por parte de Estados Unidos, en su afán por tomar el control de la zona y garantizar la libre navegación. Sin embargo, desde Teherán afirmaron en las últimas horas que «el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de nuestro país, y prosigue su camino con total seguridad». Así lo afirmó Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, en declaraciones a la prensa de su país.

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