Desmantelaron una banda vinculada a la mafia china en La Plata: 11 detenidos

Una presunta organización vinculada a la denominada mafia china fue desarticulada tras 15 allanamientos realizados en La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad de Buenos Aires, que terminaron con 11 detenidos y el secuestro de armas.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el operativo fue llevado adelante por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden del Juzgado de Garantías 6, en el marco de una causa impulsada por la UFIyJ 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta.

Durante los procedimientos fueron incautados pistolas calibre 9 milímetros, además de escopetas Ithaca y material que será sometido a peritajes para determinar el funcionamiento, así como las posibles ramificaciones de la organización.

La investigación comenzó a partir de la fuga, en 2022, de Ke Deqiang, conocido como “Matías”, quien estaba detenido en la Comisaría Primera de La Plata y era señalado como uno de los referentes de una estructura investigada por extorsiones y amenazas contra comerciantes.

Según la pesquisa, la banda habría utilizado como fachada una entidad representativa de comerciantes de la comunidad china para desarrollar distintas actividades ilícitas, entre ellas extorsiones, amenazas, tráfico de armas y drogas, cambio ilegal de divisas, préstamos usurarios y juego clandestino.

También se investiga la comercialización ilegal de mercadería y dispositivos electrónicos, además de presuntas maniobras fraudulentas para obtener licencias de conducir, habilitaciones comerciales y permisos para la venta de alcohol.

En la causa aparecen mencionados exfuncionarios de la Municipalidad de La Plata de la gestión anterior, que habrían facilitado trámites e inspecciones y filtrado información sobre empleados municipales que se resistían a las presiones de la organización.

Los dispositivos electrónicos y demás elementos secuestrados quedaron a disposición del Departamento Delitos Fiscales de la PFA para la realización de peritajes informáticos destinados a analizar comunicaciones, movimientos financieros y posibles conexiones con otros integrantes de la estructura.

En tanto, los investigadores buscan determinar el paradero de Ke Deqiang, quien permanece prófugo y, según la pesquisa, podría encontrarse fuera del país.

Agencia NA.-