Elecciones bonaerenses: Fuerza Patria saca leve ventaja a LLA, según encuesta

Una reciente encuesta de la consultora Aresco sobre la intención de voto en la provincia de Buenos Aires muestra un escenario de alta competitividad entre el peronismo y la derecha libertaria de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

El sondeo, realizado sobre 6.023 casos y finalizado el 27 de agosto, proyecta a Fuerza Patria con el 41,7% de los votos frente al 39,5% de La Libertad Avanza, es decir, una diferencia de alrededor de 2 puntos porcentuales a favor del frente peronista.

La consultora califica el escenario como de “paridad”, aunque “levemente favorable” al peronismo por la pequeña ventaja observada.

En el resto del mapa electoral, el Frente de Izquierda (FIT) aparece en un distante tercer lugar con un 6,4%, seguido por Somos Buenos Aires con un 5,9%.

El informe de Aresco advierte sobre factores que podrían modificar los resultados: el alto nivel de abstención previsto y que la investigación no contempla el posible arrastre de boletas por candidaturas de otras listas, elementos que podrían influir en el resultado final.

En síntesis, según Aresco la disputa en la provincia de Buenos Aires llega muy pareja al cierre de la campaña, con una leve ventaja para Fuerza Patria, pero con variables (participación y arrastre) que mantienen abierto el resultado.

Noticias Argentinas.-

