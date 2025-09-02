¿Hay veda electoral en la provincia de Buenos Aires?, ¿Cuándo empieza y qué cosas no se pueden hacer?

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El domingo 7 de septiembre los bonaerenses van a las urnas para elegir 1.500 cargos provinciales y municipales, por lo que, una vez más, habrá veda electoral.

¿Cuándo comienza la veda electoral en la provincia de Buenos Aires?

La veda electoral inicia el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extiende hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00. A partir de ese momento, se prohibirá el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades.

Desde entonces y hasta tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas.

¿Cuándo termina la veda electoral?

La veda electoral durará todo el fin de semana (viernes y sábado incluido) y se levantará a las 21 horas del domingo 7 de septiembre, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.

Veda electoral: ¿Qué se puede hacer y qué no?

Según consta en el sitio Argentina.gob.ar:

Se prohíbe realizar actos públicos de campaña

Se prohíbe el proselitismo electoral, incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios

También se prohíben posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular.

Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

La portación de armas está prohibida durante la veda electoral

Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

