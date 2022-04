Elecciones 2017: ¿hay que guardar el «papelito» del voto?

Si bien en las últimas horas se había asegurado que el cartoncito azul que entregan al votar era necesario, podría hacerlo en próximos actos electorales, la Cámara Nacional Electoral lo desmintió.

La Cámara Nacional Electoral aseguró a minutouno.com que no hace falta conservar la constancia de voto que se entregó luego de las elecciones para votar en futuros actos eleccionarios.

Por lo tanto, a futuro, si aparecés en el registro como infractor pese a haber votado, tenés que pedir que se verifique tu firma en el padrón.

Este año, la Cámara Electoral creó el «Registro de infractores al deber de votar», en el cual figuran los electores mayores de 18 años y menores de 70 que no hayan emitido su voto ni justificado la omisión. La no inclusión de una persona en dicho registro bastará para tener por cumplida la obligación de votar a su respecto o por justificada su omisión.

A pesar de que en algunos medios de comunicación difundieron la información errónea de que quien no presente el comprobante de voto podrá tener inconvenientes en futuros actores, la ley electoral prevé que «si un elector aparece en el registro como infractor pese a haber votado deberá solicitar a la autoridad competente que verifique su firma en el padrón». M1.-