FIT 2026 amplía su Pabellón Internacional

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La próxima edición continúa creciendo y suma una ampliación del Pabellón Internacional, consolidando el interés de destinos y actores turísticos de todo el mundo por ser parte del gran encuentro del turismo en América Latina.

La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina continúa expandiéndose y avanza con la ampliación del Pabellón Internacional, uno de los espacios más representativos de la feria y punto de encuentro para destinos, organismos y empresas de distintos países.

Esta ampliación responde al creciente interés internacional por participar de la edición 2026 y reafirma el posicionamiento del evento como una de las plataformas más importantes para la promoción, el intercambio y la generación de oportunidades dentro de la industria turística global.

Con cada nueva edición, la feria sigue fortaleciendo su proyección internacional, integrando nuevas regiones, experiencias y propuestas que conectan al turismo de América Latina con el resto del mundo.

Fuente FIT 2026.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...