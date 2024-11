El Senado buscará dictaminar el proyecto de ley antimafias la próxima semana

El plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado continuó este miércoles con un encuentro informativo sobre el proyecto de ley de que propone el abordaje integral del crimen organizado, que ya cuenta con media sanción de Diputados y aspira a lograr el dictamen en la próxima semana.

En esta ocasión, en las comisiones que presiden la senadora Carolina Losada (Santa Fe) y el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), respectivamente, expusieron el jefe de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Manfroni, y el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Cococcioni, en su exposición, dio el visto bueno de la iniciativa y lo calificó como «indispensable» para entablar una lucha seria contra las organizaciones criminales. Además, reconoció que Diputados introdujo las sugerencias que habían presentado. No obstante, pidió que el Congreso acompañe en espejo las modificaciones que ya lograron obtener en la Legislatura santafesina.

«Quiero decirles también que en la provincia de Santa Fe presentamos un paquete de leyes y de manera transversal a todos los espacios políticos no han dado lo que pedimos. Entiendo que no sería justo de nuestra parte como gobierno no tratar de que ocurriera lo mismo a nivel nacional», explicó.

El titular de la cartera de Seguridad del Gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro libra una dura batalla contra el narcotráfico, puntualmente, en la ciudad de Rosario. Según especificó Losada sobre el final del encuentro, intentarán dictaminar el próximo miércoles.

Noticias Argentinas.-

