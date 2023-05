EL ROQUE PÉREZ QUE NO SE ENTIENDE: BICISENDA NUEVA, VEREDAS DE PLAZAS ROTAS

Si a una casa se le llueve la habitación, uno no puede gastar tiempo y dinero en cambiar un adorno del living. Parece que en Roque Pérez el ejecutivo piensa de otro modo.

Se gastarán más de 53 millones de pesos en la construcción de la «Nueva Bicisenda de acceso al Parque del Bicentenario», conocido como «Las 33 hectáreas», obra que está iniciada desde la senda peatonal de la rotonda del Acceso Pedro Gutiérrez en su cruce con calle Soler (llamada rotonda del monumento o de Eden). Y está bien que la gente tenga una senda para caminar o andar en bicicleta seguros, (aunque realmente es demasiado angosta para ambas actividades, si va una persona caminando, no hay lugar para otra persona que circule en una en bici, o puede ser que nos equivoquemos y hayamos medido mal las bicisendas de otras localidades, pero las medimos y son bastante más anchas, de eso estamos seguros y también tenemos sus fotos).

Mientras avanza esa obra, varias veredas correspondientes al «cuidado municipal», como lo son las del interior de la plaza Vicente Martelli, presentan un estado lamentable, al igual que el escenario Hernán Figueroa Reyes (plaza Martelli), que tiene varias roturas también. Y del mismo modo hay otros espacios públicos que merecen ser tenidos en cuenta por el municipio local, pero no es así.

Parece que solo pudieran mirar hacia un solo lado y hacer las obras que, caprichosamente, se le ocurren, vaya a saber a quién o a quiénes; como la obra del Museográfico de Perón. Graciosa o tristemente, esa obra del museo, es llamada por algunos «urna rota», porque pierde votos. Debido a que hay varios que piensan que el oficialismo local, con esa obra resta votos para las futuras elecciones. No pensamos que la obra quizás no merezca realizarse, sino que creemos que no es el momento. Pensamos que hay otras prioridades en Roque Pérez antes que esa obra. Estimamos que es cuestión de conocer las prioridades de la gente, pero claro, para ello es necesario hablar con la gente y no solo con los aplaudidores de siempre, esos que dicen que está todo bien.

Ojalá sobre algún poco de material de la construcción de esa bicisenda hacia «Las 33» y que con ese material logren arreglar algunas veredas de los espacios públicos. –

Las fotos son testigo del deterioro de una plaza que, además, queda a metros del municipio de Roque Pérez.

Cabe destacar que existen más tramos de estas veredas que también están rotas, pero estimamos que con estas fotos es más que suficiente para que quede demostrado lo que estamos informando.-