El productor agropecuario Bernardo Grobocopatel apuesta por Massa y condena las ideas de Milei

Productor agropecuario y dirigente del fútbol del ascenso, Bernardo Grobocopatel, fundó un club, Agropecuario de Carlos Casares que está disputando el ascenso a la Primera División del fútbol nacional frente a Ferro, y a pesar que está a punto de cumplir su sueño de llevar la institución deportiva que conduce a la máxima categoría de la AFA, lo desvela la situación política nacional y no duda en responder a quien votará en la próxima elección del que surgirá el sucesor del presidente, Alberto Fernández.

En declaraciones a la publicación deportiva, ascensodelinterior.com.ar el productor y ahijado de Gustavo Grobocopatel, fundador del grupo económico Los Grobo S.A., respondió acerca de su preferencia para el ballotage y afirmó, “…estamos ante dos candidatos, uno es un salto peligroso al vacío, a lo desconocido, que no tiene experiencia para gobernar, y eso puede ser muy malo para Argentina. Del otro lado tenemos a una persona con mucha capacidad de gestión y que conoce los problemas de los argentinos, que se hizo cargo del país en un momento muy difícil, que es Sergio Massa. Sin lugar a dudas es un líder político con experiencia y que apuesta a un gobierno de unidad nacional y a terminar con la grieta y por ello tiene mi voto».

El campo empieza a tomar partido y, de la misma manera en que varios integrantes de asociaciones rurales, como por ejemplo, la bonaerense de Salliqueló conducida por Ignacio Irigoyen que votará por Javier Milei, o el reclamo airado del presidente de la sociedad rural de Jesús María en Córdoba, Eduardo Riera que reclamó a los dos candidatos respuestas, “…estamos cansados de escuchar diagnósticos sin resolución “, el productor de Carlos Casares, Bernardo Grobocopatel, apuesta decididamente por Sergio Massa para los próximos cuatro años.

El Grobo futbolero se declara un apasionado de la número cinco y al fundar el club Agropecuario, más conocido en las tribunas como «El sojero», logró dar pelea en el ascenso.

Bernardo Grobocopatel asegura que su familiar más famoso no está detrás de esta aventura deportiva y que fue ayudado por amigos productores de la zona y aportó fondos de sus compañías del sector agrícola desde 2011. De allí que el apodo y nombre del club no son ajenos a la actividad principal de Bernardo.

“Lo que más produzco es trigo y maíz; la soja es lo que menos produzco, pero le dicen el equipo del rey de la soja y yo no llego ni a príncipe”, suele afirmar. En declaraciones al portal especializado agrofynews explicó como fue creciendo con mucho esfuerzo el club que fundó para Carlos Casares.

«Mis amigos productores ayudan cada tanto con los tractores y disco a reparar y armar las canchas alternativas para las divisiones inferiores y lo que se necesite en la institución. Además, parte del personal administrativo de las empresas del agro también colaboran con la administración del club. No tengo clara la plata invertida hasta ahora en el club, pero la cancha va a quedar para la gente. No sé si es un gasto, pero quiero dejar algo para la ciudad, en los campos donde yo nací y que me dieron tanto. Es una devolución para el lugar y la gente”, señaló Bernardo Grobocopatel que espera ver a su equipo en primera y a Massa en la Rosada.