El PJ bonaerense realiza un plenario por el Día del Trabajador

La rama sindical del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires debate desde esta mañana sobre cuestiones temáticas referidas a las condiciones de trabajo y el salario, en un plenario realizado en la ciudad de Baradero, donde participará del acto de cierre el titular partidario y diputado nacional Máximo Kirchner.

En la previa del Día Internacional de los Trabajadores, con más de 600 delegados gremiales que forman parte de los PJ de los 135 municipios bonaerenses, el inicio de la jornada de debate estuvo a cargo de los principales referentes gremiales del peronismo provincial que impulsaron el encuentro, como la diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, y el exlegislador y secretario general de curtidores Walter Correa, entre otros.

Desde un escenario con las imágenes icónicas del justicialismo de los abrazos de Juan Domingo Perón y Eva Perón y de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Correa aseguró: “Hoy es un día peronista pero no solo porque salió el sol, sino porque los trabajadores están organizados, de pie, discutiendo y planteando lo que hay que plantear”.

“No hay que olvidar que estamos en la víspera del 1º de Mayo, donde recordamos a los Mártires de Chicago, que peleaban por las 8 horas de trabajo, y que hoy en día los compañeros y compañeras siguen luchando por esas 8 horas”, agregó.

En la misma línea, planteó que “hay 75 mil compañeros con responsabilidades sindicales a lo largo del país. Por eso, es muy importante que desde el PJ participemos, nos organicemos y tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, conciencia de lo que estamos forjando”.

“Si hoy hay 2023, es porque está este colectivo de trabajadores y trabajadoras que no se rinden, no se doblega, sigue peleando y sigue estando de pie. Ese es el ejemplo que tenemos que dar hoy aquí para hacer historia y para que la política entienda que los laburantes no tienen otro camino que la victoria y la felicidad de nuestro pueblo”, cerró.

Tras el inicio, la jornada en el predio de Luz y Fuerza en Baradero continuó con debates en 4 comisiones temáticas que fueron dividas en: trabajo registrado y seguridad social; salarios y precios; ¿Quién paga la deuda con el FMI?; salud, seguridad e higiene laboral.

En declaraciones a la prensa, Siley dijo: “Hemos superado las expectativas del plenario y desde esta mañana estamos debatiendo en cuatro comisiones. Hay muchas ganas de las organizaciones sindicales de los 135 distritos y de todas las diversidades sindicales que existen. Vinieron desde todos los sectores gremiales”.

Al analizar la actualidad de los trabajadores, la titular de los judiciales porteños sostuvo que “no es casualidad que la comisión de precios y salarios es la que en este momento congrega mayor cantidad de compañeros. Se debe a que es la discusión de la necesidad urgente que tienen los trabajadores”.

“Todos peleamos paritarias y todos los compañeros terminan esas negociaciones sintiendo que nos les alcanzó. A pesar de las discusiones, de las medidas de fuerza, no alcanza lo que uno puede recuperar -frente a la inflación- y por eso necesitamos la ayuda del Estado”, agregó.

Télam.-

El inicio de la jornada de debate estuvo a cargo de los principales referentes gremiales del peronismo provincial que impulsaron el encuentro / Foto Twitter Vanesa Siley.-