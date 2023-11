El peronismo va a fondo en Pinamar y agita el capítulo judicial mientras celebran en JxC

La decisión de la Junta Electoral consagró Juan Ibarguren como intendente, pero Gregorio Estanga no baja los brazos y apelará lo resuelto. “En el caso de no dar lugar vamos a ir a la Justicia”, advirtieron en Unión por la Patria.

Tras el caso de la reñida elección municipal en La Plata, el distrito de Pinamar se llevó toda la atención y otra vez enfrentó a Juntos por el Cambio (JxC) contra Unión por la Patria (UP) ante la Junta Electoral. La decisión de no abrir urnas luego del pedido del peronismo consagró como intendente electo al cambiemita Juan Ibarguren. Ahora su contrincante adelantó que apelará lo resuelto y afirmó que irá hasta las últimas consecuencias. El posible capítulo judicial asoma y el conflicto continúa.

La diferencia de 23 votos en favor del candidato de Martín Yeza (actual intendente) por sobre Gregorio Estanga hizo que el escrutinio definitivo sea clave para definir al ganador de la intendencia del municipio de la Quinta Sección. Por ese motivo, los apoderados de UP solicitaron la apertura de las urnas correspondientes a las mesas 1, 5, 11, 13, 17, 18, 30, 32, 45, 53, 57, 62, 72, 75 y 88.

En la presentación se detalló que en las mesas 5 y 45 había “una diferencia entre electores y sobres y, en cuanto a las restantes, que en las mismas se registraría una alteración en la tendencia del voto para la categoría local”. Además, el antecedente de lo acontecido en la capital bonaerense fue puesto a jugar por parte de Unión por la Patria y expuso el accionar contradictorio de Juntos por el Cambio en el cual en La Plata había solicitado abrir urnas y en Pinamar se opuso.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Lemos Arias, el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, no dieron lugar al pedido. (Ver fallo completo abajo)

Ante esta situación, Gregorio Estanga dialogó con La Tecla y dio a conocer su mirada. «Vimos irregularidades en las que nosotros tenemos la certeza de que había que revisar esas urnas para que la comunidad de Pinamar sepa realmente a quién había elegido para gobernador los destinos de la comunidad», contó.

Entonces, aseguró que «la apelación está escrita y se presentará en la Junta Electoral”, y también advirtió: “En el caso de no dar lugar vamos a ir a la Justicia porque creemos que Pinamar debe saber quién fue elegido como intendente». En esa línea, sostuvo que «hasta que no defina la Justicia, Pinamar no va a tener intendente. Vamos a hacer todo lo posible para que el voto de la comunidad sea valorado».

El dirigente también manifestó que «queremos que con la apertura de esas 15 urnas la comunidad sepa a quién se votó. Hay que empoderar la decisión de la gente». Ante la consulta sobre la postura que tomó Juntos por el Cambio, expresó que «saben que si se abren esas 15 no tienen chances de decir que han sido elegidos como gobernantes de nuestra comunidad».

«Ellos saben que se da vuelta el resultado y que en la apertura de las urnas está la verdadera elección del pueblo. Entonces fueron a oponerse a lo mismo que han pedido en el caso de La Plata», añadió

Además, sobre lo que podría suceder si logran que se abran las urnas, Estanga relató: «Con la apertura de la urna de extranjeros hemos recuperado tres votos, en recurridos recuperamos uno, es decir que en donde revisamos recuperamos votos. Eran 23 votos de diferencia, ahora son 19. Claramente sabemos que tenemos los votos suficientes porque hay irregularidades, rupturas de tendencias. Inclusive el candidato a intendente de La Libertad Avanza ha dicho que el ganador fue Unión por la Patria».

Por su parte, Ibarguren publicó un comunicado en sus redes sociales y dijo: “Voy a poner todas mis fuerzas en seguir transformando Pinamar. Gracias por la confianza de siempre”. Tras la decisión de la Junta Electoral, el 10 de diciembre deberá reemplazar a Martín Yeza, el jefe comunal del PRO que fue electo diputado nacional ya llamó a votar a Javier Milei. Además, dio a conocer que participará del operativo de fiscalización para colaborar con La Libertad Avanza en el balotaje. Todo un desafío para el espacio político luego de una ajustadísima elección en la que el recuento de votos, proceso en que los fiscales de mesa tienen una vital importancia, es sumamente cuestionado por el peronismo y siembra dudas en LLA.

El actual secretario de Turismo y Desarrollo Económico resaltó que “las autoridades judiciales dieron por cerrado el escrutinio definitivo y me confirmaron como intendente electo de nuestra ciudad. En el fallo, los tres jueces consideraron innecesaria la apertura de mesas adicionales por considerar infundado el pedido”.

“Quiero decirles a los 40.000 pinamarenses que voy a poner todas mis fuerzas en seguir transformando y mejorando Pinamar: mis próximos pasos serán trabajar con un equipo de transición que pronto vamos a comunicar”, concluyó.

Por Andrés Sosa gentileza de Revista La Tecla.-