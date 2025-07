El peronismo bonaerense encamina el cierre de listas, pero hay “rebeldía” en intendentes de algunos distritos

El peronismo bonaerense tiene encaminado el cierre de listas a menos de un día de que se cumpla el límite legal para la confirmación de candidatos para las legislativas, pero hay “rebeldía” en intendentes de algunos distritos que no respetan los “lineamientos” que se sellan en la mesa política de Fuerza Patria.

“Los acuerdos no llegan a buen puerto en algunos distritos donde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no tiene una conducción clara”, deslizaron a la Agencia Noticias Argentinas desde los sectores que se referencian en la ex presidenta Cristina Kirchner.

En esa línea, desde la misma facción indicaron que hay sectores en la fuerza política que responde al gobernador Axel Kicillof que no acata los “lineamientos que bajan desde la conducción” del espacio que conformaron las distintas tribus del justicialismo para competir en los comicios.

“Hay una fuerte pelea interna en el MDF y eso traba todo. No podemos avanzar porque dentro del axelismo no hay síntesis ni para cerrar un concejal”, sentenciaron en el camporismo sobre los conflictos que están surgiendo en algunas jurisdicciones para lograr llevar a buen puerto las negociaciones.

Las fricciones no se generan en los distritos donde el MDF, La Cámpora y el Frente Renovador lograron una convivencia ordenada, sino en las jurisdicciones donde los intendentes decidieron cerrarse sobre sus propios espacios, sin dar lugar a las demás fuerzas o habilitaron una participación parcial. Esta situación distorsiona el acuerdo original para garantizar representación a todos los sectores.

En este escenario, durante la tarde de ayer surgieron complicaciones con dos jefes comunales que se encuadran detrás de la figura del gobernador bonaerense: Juan José Mussi (Berazategui) y Ricardo Moccero (Coronel Suárez), quienes amenazaron con ir a la elección con boleta corta si no se resuelven sus reclamos en el armado local.

“Precavidos como somos presentamos por las dudas nuestra boletita corta de ‘Elijo Berazategui’. Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío”, lanzó Mussi sobre la tensa discusión que se desarrollaba en La Plata para sellar el reparto de casilleros.

Según indicaron fuentes partidarias a NA, la tensión escaló al punto de que el propio Kicillof tuvo que convocar a una reunión urgente de su espacio para intentar descomprimir el conflicto y evitar una fractura en pleno cierre de listas.

Si bien aún no fue formalizado por la Junta Electoral, todo indica que varios jefes comunales del conurbano vinculados a la fuerza política del gobernador bonaerense volverán a presentarse como candidatos en sus distritos.

En ese grupo figuran Andrés Watson (Florencio Varela), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) y el propio Mussi, quienes encabezarían las listas de concejales en el marco de una estrategia política que busca fortalecer la representación territorial del frente en la Tercera Sección Electoral.

Las posibles postulaciones de estos intendentes del MDF entraban en lo que se podía esperar del armado territorial del peronismo en la provincia, pero ahora podrían hacerse efectivas para traccionar votos en sus municipios. La misma situación que sus pares atraviesan Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Federico Achával (Pilar), quienes siguen en carrera por la Primera Sección Electoral.

Las tratativas continúan y no se descarta que en las próximas horas pueda haber un encuentro entre el tridente del oficialismo provincial que encabezan Kicillof, Sergio Massa y el jefe de La Cámpora Máximo Kirchner para terminar de resolver los conflictos en el armado.

A pesar de las maniobras de último minuto, en la mesa política que termina de cocinar el acuerdo por las listas son optimistas, mientras crece la expectativa por el reparto de casilleros. “Vamos bien. En breve terminamos y lo vamos a anunciar todos juntos”, resumieron desde el massimo a esta agencia.

Mientras tanto, en el MDF de Kicillof se muestran más cautos y evitaron dar precisiones con relación al devenir de los acuerdos por las nóminas con los candidatos que competirán el próximo 7 de septiembre. “Todo se está negociando”, subrayaron a NA desde la tribu del gobernador.

Con el reloj en cuenta regresiva, en el peronismo bonaerense confían en alcanzar un cierre ordenado, aunque reconocen que aún restan limar diferencias en algunos distritos donde el consenso no termina de consolidarse.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...