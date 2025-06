“EL PASE DEL AÑO” TÉVEZ SELLA UNA ALIANZA CON BULLPADEL PARA LANZAR “APACHE 32”. EL JUGADOR QUE NO OLVIDA SUS ORÍGENES

La leyenda del fútbol argentino y actual referente deportivo, Carlos Tévez, anunció su desembarco oficial en el mundo del pádel de la mano de Bullpadel, la marca líder a nivel global en este deporte. Este lanzamiento fue realizado en el marco de la 4ta edición del Argentina Premier Padel P1, en el Parque Roca.

Esta alianza estratégica incluye el lanzamiento de dos palas exclusivas de edición limitada y la apertura de una red de clubes y academias, todo bajo la marca “Apache 32”.

El proyecto, que lleva el icónico número de camiseta que Tevez utilizó durante gran parte de su carrera, tiene como objetivo acercar el pádel a nuevos públicos, apoyar a jóvenes de forma integral, no solo deportiva, y fomentar el desarrollo de talentos en este deporte en constante crecimiento.

“Para fin de año vamos a tener abiertas tres academias, en Avellaneda, Bellavista y Ruta 197, seguramente. Los clubes se van a adaptar a la filosofía Bullpadel y un poco también a lo que uno quiere como academia, porque esta mi nombre y creo que es muy importante lo integral. Lo importante es que un chico, el que no llegue a ser profesional del pádel, tenga herramientas para desenvolverse en la vida, no solamente que piense en llegar al top 10 o top 20, sino que pueda desenvolverse en la vida. Como siempre hablamos, queremos integrar la nutrición y un montón de cosas que los chicos tienen que aprender y vamos a pelear por eso.”, expresó Carlos Tevez durante el evento de presentación.

Sobre el proyecto “Apache 32”:

● Dos palas exclusivas diseñadas junto al equipo técnico de Bullpadel, con la impronta y personalidad de Tevez y con detalles con los colores de la bandera Argentina.

● Clubes y academias “Apache 32”, serán clubes de formación integral, que buscarán apoyar a los jugadores tanto en lo deportivo como en otros aspectos básicos de la vida.

● Programas de formación para chicos y chicas de todas las edades, clínicas abiertas y torneos amateurs avalados por Bullpadel.

“Serán dos modelos, la paleta clásica será de fibra de vidrio y la premium de fibra de carbono. La clásica tiene un control medio y es mas blanda; la de fibra de vidrio es más dura y esta preparada para mayor despliegue aéreo” explicó Pablo “Pali” Rovaletti.

Bullpadel refuerza con esta alianza su compromiso con el desarrollo del pádel en Argentina y Latinoamérica, sumando a Carlos Tevez como nuevo embajador de la marca.

Acerca de Bullpadel:

Bullpadel, fundada en 1995, se ha consolidado como una de las marcas líderes en el mundo del pádel. Con un enfoque en la innovación y la calidad, la compañía ha desarrollado productos diseñados para optimizar el rendimiento de los jugadores. A lo largo de los años, Bullpadel ha ganado reconocimiento internacional, convirtiéndose en un referente en la industria y

patrocinando a importantes figuras del pádel profesional. Su constante evolución y compromiso con la tecnología la han posicionado como una de las principales marcas del sector.

Créditos de las fotografías: José Bertola.-

Gentileza: Bullpadel Argentina.-

Agradecemos a los amigos de Comunidad Aldrive Padel. @aldrivepadelok (Instagram).-

N de la R de www.rpereznet.com.ar

Este tipo de acciones superan toda rivalidad de River-Boca y otros clubes. Esto demuestra que Tevez no olvida su pasado, no olvida sus orígenes humildes y hoy, con una excelente situación económica que podría sentarse tranquilamente a disfrutar sus logros, prefiere apostar por el deporte una vez más e intentar colaborar para que los pibes no estén en la calle y esto es muy destacable.

Agradecemos estas acciones tanto a la empresa Bullpadel como a Carlitos, que esta vez con toda seguridad se convierte en el jugador del pueblo. Y quien redacta estas palabras es hincha de River, pero esto excede toda rivalidad. Esto que hace es maravilloso. Gracias totales!!!

Carlos Zampini

