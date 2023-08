El lunes habrá clases en todas las escuelas bonaerenses que serán centros de votación

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires dio a conocer que garantiza el dictado de clases el próximo lunes, en el horario completo habitual, en las escuelas bonaerenses que fueron designadas como centros de votación para las elecciones primarias del domingo. En ese sentido, los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad. Para cumplir con este objetivo, a través de la Resolución 3066/2023, se dispuso la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de 12.500 pesos para que el personal auxiliar de la educación realice las actividades de su competencia luego del cierre de los actos electorales de los días 13 de agosto (PASO), 22 de octubre (Elecciones Generales) y, eventualmente, 19 de noviembre (Segunda Vuelta). Cabe resaltar que las tareas implican ordenar, limpiar y desinfectar todos los espacios del edificio escolar que se hayan visto afectados por la realización de los comicios (aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, etc.), incluyendo el mobiliario. En dicha Resolución también se establece que las autoridades de los establecimientos de gestión privada deben tomar las medidas necesarias para que la jornada escolar posterior al electoral se realice en su horario habitual. Se estima que esta tarea demandará 6 horas por cada 4 mesas electorales que hayan funcionado en el establecimiento. Por tanto, las tareas mencionadas deberán realizarse con posterioridad al cierre de los comicios, entre las 18 y las 24 del día de la elección.