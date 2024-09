El kicillofismo puntea presencias y ausencias tras el acto que partió aguas

La interna que atraviesa el kirchnerismo arrastra al peronismo a un laberinto en el que cada vez se les complejiza más encontrar una salida y cada acción de sus protagonistas arroja múltiples lecturas. El acto que encabezó Axel Kicillof en Mar Chiquita después de la reaparición de Cristina Fernández en Merlo y antes de la de Máximo Kirchner en La Plata ofreció un nuevo capítulo en la disputa. Las ausencias y presencias comienzan a ser tomadas en cuenta en el campamento kicillofista.

El plenario la Quinta Sección denominado “La Provincia se organiza. La Patria no se vende”, llevado a cabo el Polideportivo Santa Clara del Mar, contó con la presencia de unas cinco mil personas. El Gobernador fue acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y tuvo como anfitrión al alcalde local, Walter Wischnivetzky.

El lunes, en la Gobernación, Kicillof se reunió con los ministros del ala política. Puntearon a los que fueron y los que no en el acto del sábado en Mar Chiquita. Repasaron la hoja de los intendentes. No hizo falta revisar la de ministros y funcionarios. La ausencia en el distrito costero de los integrantes del gabinete que responden a La Cámpora resaltó desde el primer momento.

El Gobernador esperaba un gesto en medio de una supuesta tregua con Máximo, que evidentemente no es tal. Soportan en el Ejecutivo el faltazo de los alcaldes de la Orga, pero distinto es el panorama en cuanto a los funcionarios que forman parte del Gobierno y que, entienden en calle 6, deberían estar cuando el mandatario convoca a un encuentro donde va a ser el principal orador.

El malestar ahora es mayor que el de mayo, cuando los camporistas tampoco asistieron al acto organizado en Florencio Varela. En aquella oportunidad, se supo, le preguntaron a Máximo y les dijo que no asistieran. Acataron la orden, que vino acompañada de otra: “Ayudar en todo en la gestión, hacer la mejor gestión posible en las áreas que nos toca administrar”, pero eso no se traduce a un acompañamiento político.

Los que no estuvieron en Mar Chiquita fueron Juan Martín Mena (Justicia), Nicolás Kreplak (Salud), Daniela Vilar (Medio Ambiente), Alberto Sileoni (Educación) y Florencia Saintout (Instituto Cultural). Tampoco fue el titular de la cartera de Transporte, Jorge D’Onofrio, quien se alista en las filas del massismo. D’Onofrio había marcado presencia en Varela, y eso le generó rispideces en el Frente Renovador. Ahora faltó, pero aseguran que no hubo una orden de Massa que justificara su ausencia. De hecho, los intendentes del Frente Renovador de la Quinta sección presenciaron in situ el discurso de Kicillof.

En tanto, los ministros que estuvieron fueron: Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), Silvina Batakis (Hábitat y Desarrollo Urbano), Javier Alonso (Seguridad), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Pablo López (Economía), Walter Correa (Trabajo), Cristina Alvarez Rodríguez (Asesores), Estela Díaz (Mujeres y Diversidad).

Asimismo, fueron hasta Mar Chiquita los intendentes de San Martín, Fernando Moreira; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni; de Carlos Tejedor, Celia Gianini; de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Benito Juárez, Julio Marini; de Pila, Sebastián Walker; de Castelli, Francisco Echarren; de Morón, Lucas Ghi; de Navarro, Facundo Diz; de Las Flores, Alberto Gelené; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de General Guido, Carlos Rocha; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de Ensenada, Mario Secco; de Pilar, Federico Achával; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Chascomús, Javier Gastón; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; y el alcalde interino de Escobar, Carlos Alberto Ramil.

La presencia de jefes comunales del massismo llamó la atención no sólo porque no habían ido a otros actos políticos del Gobernador, sino también porque así marcaron diferencias con La Cámpora. Del mismo modo, que el alcalde de Morón, Lucas Ghi, viajara más de 400 kilómetros para estar junto a Kicillof fue otro dato a resaltar. Hay quienes aseguran que el intendente no atraviesa su mejor momento en Nuevo Encuentro, la organización liderada por Martín Sabbatella y aliada al camporismo.

Si de faltazos se habla también hay que tener en cuenta a Fernando Espinoza, el mandamás de La Matanza no estuvo. Sorpresiva la ausencia de uno de los hombres del peronismo que más banca ha tenido por parte de Kicillof. Ante esta situación, desde un sector del kirchnerismo advierten: “Lo ordenaron”.

Gentileza de Revista La Tecla.-