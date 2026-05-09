El 9 de mayo de 1967, el Dr. René Favaloro realizaba en Estados Unidos el primer bypass aortocoronario, intervención con la que revolucionó la cirugía cardiovascular y cambió para siempre el tratamiento de la enfermedad coronaria.

A casi 6 décadas de aquella primera operación histórica, la técnica continúa siendo el estándar de oro a nivel mundial y, según estimaciones internacionales, actualmente se realizan alrededor de un millón de cirugías bypass por año y, hasta 2023, el procedimiento contribuyó a salvar más de 55 millones de vidas, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La magnitud de su impacto se entiende al observar el contexto global: la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas patologías provocan aproximadamente 19,8 millones de muertes cada año, mientras que, en Argentina, también encabeza las estadísticas: se registran más de 40.000 infartos anuales.

Antes del desarrollo del bypass, un diagnóstico de obstrucción coronaria severa implicaba un pronóstico extremadamente limitado. La creación de este “puente” vascular para restablecer el flujo sanguíneo al corazón cambió ese escenario de manera radical. Hoy, combinada con prevención, control de factores de riesgo y cambios en el estilo de vida, la cirugía permite reducir significativamente la mortalidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Una técnica que sigue evolucionando

Hace 59 años, Favaloro creó un puente para salvar corazones y en la actualidad ese puente sigue en pie, se perfecciona, se adapta y se potencia con tecnología. En el Hospital Universitario Fundación Favaloro se realizó recientemente el primer bypass aortocoronario con asistencia robótica el país, incorporando tecnología de última generación a un procedimiento que mantiene intactos los principios quirúrgicos establecidos por Favaloro.

La cirugía robótica permite un abordaje mínimamente invasivo, con incisiones más pequeñas, menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida, ampliando las posibilidades terapéuticas sin perder la seguridad y eficacia que caracterizan al bypass tradicional.

El bypass sigue siendo sinónimo de precisión, compromiso y futuro y su legado continúa vigente en cada cirugía y en cada paciente que recupera su calidad de vida gracias a una técnica que transformó la enfermedad coronaria para siempre.

Noticias Argentinas.-