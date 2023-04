El intendente de 25 de Mayo da un bono para «los 15» de las hijas de empleados municipales

Una polémica se desató cuando trascendió la noticia de que el intendente del municipio 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, hizo entrega el viernes pasado de la bonificación especial de $80 mil al trabajador municipal Hugo Sayavedra, por tener una hija que cumplió los 15 años. El bono está pensado como un pequeño premio a los trabajadores, pero pronto una multitud de usuarios en redes sociales expresaron su descontento.

La de Sayavedra se trata de la primera bonificación otorgada a través del decreto 202/2023 que ofrece este beneficio a trabajadores municipales que tengan a su cargo a una adolescente que cumpla esa edad. El bono se enmarca en una serie de incentivos que se viene otorgando durante la gestión de Ralinqueo: bono de fin de año, por ingreso a la universidad, por finalización de los estudios, etc.

El beneficio se otorga únicamente a los empleados municipales de esa localidad bonaerense, que ronda apenas los 35 mil habitantes. Sin embargo, hay gente a la que no le agradó la noticia y se expresó al respecto en las redes sociales Twitter y Facebook: “Es una tomada de pelo a los veinticinqueños que pagan sus impuestos”, dice uno de los comentarios. Otros usuarios comentaron: «Con todo mis respeto a las chicas que cumplen 15 y su familia, me parece perfecto que ayuden a quienes lo necesitan no?? Pero por qué no ayudan a la gente con discapacidad? Cobran una pensión de dos pesos con cincuenta y usted señor regalando plata para hacer fiestas«, «Estás son las prioridades? Qué locura».

Por su parte, Ralinqueo se defendió divulgando su palabra en diferentes medios locales: «Desde el Estado queremos acompañar a las familias municipales en una fecha significativa y de mucha alegría», afirmó.

En su cuenta de Twitter también dijo: «Son una reedición del nazismo», en referencia a los usuarios más agresivos.

También desde el municipio aclararon que el bono «es para el trabajador por el cumple de la hija, no para la hija». «Con 80 mil pesos, se sabe que no te garantiza una fiesta. No cubre ni el sonido. No está pensado para cubrir una fiesta, está pensado para que la cumpleañera pueda pasar un momento con la familia, que se compre el asado y la bebida, tener un buen regalo de 15, o un viaje de 3 días».

Además, afirmaron que «para el mes de mayo, son solo 3 trabajadores» los que recibirán el importe, y en el año, el número de trabajadores beneficiados ascendería alrededor de 60.

Nota gentileza de Infonews.-