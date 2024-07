El INDEC difunde la inflación de junio: desde el Gobierno confían en que no supere el 5%. De todos modos estos «datos» contrastan con la realidad de la gente

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunde hoy el dato de la inflación de junio, que rondará el 5% según estimaciones que lanzaron desde el Gobierno, como así también analistas privados.

De concretarse esta proyección, se habría registrado una leve suba de los precios, teniendo en cuenta que en diciembre fue del 25,5%; en enero, del 20,6%; en febrero, del 13,2%; en marzo, del 11%, en abril, del 8,8% y en mayo, del 4,2%.

Ayer, el propio ministro de Economía Luis Caputo dijo: “Espero un índice general de inflación de junio menor de 5%. Esa es la expectativa y la inflación núcleo debería empezar con 3%″.

Vale recordar que el último relevamiento de expectativas de mercado (REM), realizado por el Banco Central, proyectó que el IPC del sexto mes del año se ubicaría en 5,2% y proyectó para el año un aumento de precios del 138,1%.

Las mediciones privadas, por su parte, rondan entre el 4,9% y 5,6%. El IPC de la Fundación Libertad y Progreso arrojó un aumento de 5,4% en junio, lo que implica una suba de 1,2 puntos porcentuales respecto a la medición oficial de mayo (4,2%).

El estudio indicó que en los primeros cinco meses del año el IPC acumula una suba de 81,2%. Con respecto a la variación interanual, arrojó que alcanza el 274,4%, lo que la convierte en la segunda desaceleración consecutiva.

La consultora C&T Asesores Económicos estimó una inflación de 4,9% en junio, mientras que para la consultora Focus Market, la inflación en consumo masivo en junio fue del 4,7%.

Noticias Argentinas.-

N de la R de www.rpereznet.com.ar: Todos quienes van a hacer compras, pagar servicios, cargar combustible, etc., desde hace bastante tiempo que ya no creen que estos datos sean verídicos, ya que en muchos casos contrastan con la realidad que se vive cuando uno sale a comprar algún producto, sea alimentos, indumentaria o de otro rubro. El día a día de la gente común, no de aquellos que cobran millones de pesos en sueldos, es otro diferente al que se «pinta» en los datos oficiales. Imposible querer tapar el sol con la mano.-