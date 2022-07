“El gran locutor” también tuvo un pasado de violencia y consumo. No olvidar en honor a todas las víctimas de violencia de género

Parece que cuando una persona muere, en forma automática se convierte en un ser increíble, bondadoso y querible, lo cierto es que las personas tienen pasado y ese pasado no debe ser olvidado, porque en algún momento hubo quienes sufrieron por culpa de esos seres, que luego parece que solo fueron una maravilla de personas y no, no es así.

Marcela Tiraboschi, la exmodelo que denunció por lesiones a Cacho Fontana en 1992, había expresado: “

«Yo me fui de su lado porque él quería que me drogue con él. Hasta la tercer paliza me aguanté, ya cuando me quebró dije hasta acá llegamos», relató. Y enseguida, le volvió a hablar a su expareja: «Te pido por favor, por todo lo que vivimos y compartimos, yo te amé con toda mi alma, renuncié al programa de Gerardo (Sofovich) por vos, entonces te pido que te cuides porque sos el número uno lejos».

Fuente: Diario La Nación.-

No olvidar en honor a todas las víctimas de violencia de género.-