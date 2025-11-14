El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro. (Roque Pérez y Saladillo entre los distritos en emergencia)

Buenos Aires en emergencia

En el comunicado oficial de la secretaría que depende de Economía detallaron que la «recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 15 de octubre», tras el análisis técnico de » los fenómenos meteorológicos y climáticos acaecidos» en esos distritos nacionales.

El Gobierno convalidó el Decreto provincial N° 2.452, que data del 18 de septiembre de 2025, por el que Axel Kicillof resolvió prorrogar hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de emergencia y/o desastre que afectó a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.

Además se detalló que «la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación asistirá con el equivalente a 1,5 millones de litros de gasoil a 25 municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por excesos hídricos«, con la aclaración de que su distribución se realizará «en función a la superficie afectada de acuerdo a la metodología de cálculo provista por la CONAE con imágenes satelitales del 09 de noviembre».

Los municipios bonaerenses que recibirán la asistencia son: Bolívar, Nueve de Julio, Pila, Pehuajó, 25 de Mayo, Dolores, Carlos Casares, Las Flores, Lincoln, Roque Pérez, Adolfo Gonzales Chaves, General Guido, General Belgrano, General Viamonte, Bragado, Daireaux, Castelli, Laprida, Saladillo, Carlos Tejedor, Guamini, Villarino, Hipólito Yrigoyen, General Alvear y Monte.