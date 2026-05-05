El Gobierno confirmó una nueva reunión de Gabinete para el viernes a las 14 horas. ¿Seguirán «bancando» a Adorni?

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El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para el viernes a las 14:00 hs: el encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, por ahora en tratativas y sin avances concretos.

Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y las novedades sobre de la investigación judicial sobre el ex panelista televisivo y radial, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

El oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de su ministro coordinador que entrega novedades semana a semana.

Y, además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos. El jefe de Estado participará de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.

Noticias Argentinas.-

N de la R: La pregunta que muchos se hacen es si seguirán «bancando» a Adorni, luego de que se conocieron los montos en dólares que pagó por las refacciones de la casa en el country (ver notas anteriores). También está la gran duda acerca de por qué lo siguen apoyando al jefe de Gabinete. ¿Será que Adorni no está solo en estas operaciones de gastos de dinero superiores a sus ingresos?

Esperemos que se pueda lograr saber la verdad y que en caso de ser culpable de algún delito, cumpla la condena que merece por ello.-

Foto: La mesa política del Gobierno. Foto: Agencia Noticias Argentinas/ Presidencia.-

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