El día en que el papa Francisco advirtió sobre las coimas en el gobierno de Milei

Un video del fallecido papa Francisco, quien murió el pasado 21 de abril, se viralizó con fuerza en las últimas horas. En la grabación, el Sumo Pontífice relata un presunto pedido de coima por parte del secretario de un ministro del gobierno de Javier Milei a un empresario. El clip resurgió y cobró una nueva dimensión en el contexto del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo.

Según supo Noticias Argentinas, en el video, grabado durante un encuentro con movimientos sociales, el Papa contaba que el secretario de un ministro le pidió un soborno a un empresario tras aprobarle un proyecto, preguntándole: «¿Y para nosotros, cuánto?… ¿y para nosotros, cuánto?». La viralización del archivo del Papa se debe a la sorprendente similitud del modus operandi que describe con las denuncias actuales, y resuena con su advertencia final: «El Diablo entra por el bolsillo». El video resurgió en paralelo a la difusión de los audios filtrados de Diego Spagnuolo, donde el exdirector de la ANDIS detallaba un presunto sistema de retornos de hasta el 8% con laboratorios proveedores del Estado. La palabra del fallecido Pontífice, describiendo un mecanismo de corrupción, añade un fuerte peso simbólico a la crisis política que enfrenta el Gobierno, mientras avanza la investigación judicial por el escándalo en la Agencia de Discapacidad.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

https://x.com/i/status/1958911616222663071

https://x.com/marianherrrera/status/1958911616222663071

Me gusta esto: Me gusta Cargando...