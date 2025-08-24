Allanaron una plantación de cannabis en Uribelarrea (Cañuelas)

Efectivos del GAD y de la División Capturas de la Policía de la Provincia allanaron ayer sábado a la madrugada un establecimiento de cultivo de cannabis ubicado en el acceso a la localidad de Uribelarrea, dedicado a la producción deaceite medicinal.

El procedimiento —solicitado por el Juzgado Correccional Nro. 2 de Morón, Secretaría 8— se inició a las 5 de la mañana y pasado el mediodía continuaba su curso “a raíz de las irregularidades encontradas” dijeron a InfoCañuelas fuentes del lugar.

Las mismas fuentes explicaron que el predio, ubicado al lado de una vieja fábrica láctea y a metros de la planta de Recycomb, está legalmente habilitado desde hace un año para el cultivo de cannabis con fines medicinales.

En el interior se encontraron con numerososinvernáculos con miles de plantas y plantines.Si bien esto sería compatible con la actividad declarada, los efectivos también habrían hallado hojas trituradas o molidas de cáñamo, lo que no coincidiría con la industria extractiva del aceite, que se realiza en un laboratorio ubicado en otro distrito.

Asimismo, las fuentes indicaron que se habrían encontrado armas de fuego.

El propietario de la plantación sería un hombre de La Matanza en tanto que la administración se encuentra a cargo de una cooperativa.

El ingreso de la policía en las primeras horas de la mañana.

Cuando los efectivos irrumpieron en el predio y con el correr de las horas se encontraron con solo dos empleados, un número que no guarda relación con una cooperativa. Otro dato llamativo es que a siete horas de iniciado el operativo, no se hizo presente ningún responsable del lugar.

El allanamiento en marcha sería solo uno de varios ordenados en distintos puntos de la Provincia.

Gentileza: infocanuelas.com

