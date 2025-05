El compañero de Franco Colapinto, ayer fue crítico con Alpine tras la clasificación: «El auto no se sintió bien»

El Gran Premio de Mónaco se presentaba como una oportunidad para que Alpine empezara a mostrar señales de recuperación en una temporada difícil, pero la clasificación no fue lo deseado. Ante esto, el francés Pierre Gasly mostró su decepción y explicó que “se siente triste por el equipo”.

Tanto Gasly como Franco Colapinto quedaron eliminados en la Q1 y largarán desde el fondo de la parrilla. El argentino clasificó último, aunque partirá en la decimoctava posición por sanciones al británico Oliver Bearman y el canadiense Lance Stroll, mientras que el francés quedó en el decimoséptimo lugar.

Ante esto, Gasly no ocultó su decepción luego de bajarse del auto: “El auto no se sintió bien, rebotó mucho todo el fin de semana. Probamos otro set up, pero no arregló los problemas que teníamos”.

Pese a quedar a siete décimas del mejor tiempo de clasificación, el francés no encontró consuelo: “Estuvimos a 7 décimas de la punta y a 2 del top 10. Es bastante doloroso”.

“Estoy triste por el equipo, no deberíamos estar en esta posición”, añadió el piloto, quien viene insistiendo en la necesidad de mejoras concretas y urgentes, pero en Mónaco las soluciones no aparecieron.

Durante la última práctica libre del sábado por la mañana, Alpine intentó modificar el comportamiento del monoplaza, sin éxito: “Esta mañana intentamos cambiar algunas cosas, pero ninguna modificó nuestro potencial”.

En cuanto a lo que pueda suceder este domingo, Gasly fue cauto, aunque mantuvo algunas esperanzas: “Por el lugar en el que estamos, vamos a necesitar que pase algo… Hay muchos coches por delante como para llegar al top 10, pero podría ser interesante con alguna variación de estrategia”.

“Solo tenemos que controlarlo y ver qué podemos lograr”, concluyó el francés, con la esperanza puesta en una estrategia creativa o algún imprevisto que les permita recuperar terreno en un Gran Premio en donde sobrepasar al rival es casi imposible por lo estrechas que son las calles.

Alpine buscará un milagro hoy domingo a las 11 de la mañana (hora argentina) en la carrera correspondiente al GP de Mónaco.

Noticias Argentinas.-

Pierre Gasly se mostró decepcionado con Alpine luego de la clasificación del GP de Mónaco.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / @pierregasly.-

