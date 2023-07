El circuito de Mataderos se prepara para la gran noche de «los bares notables»

Este viernes 14 vuelve La Noche de los Bares Notables y los bares de Mataderos estarán entre las 150 propuestas gratuitas para disfrutar de lo mejor de la gastronomía. Mirá la agenda que preparan los bares históricos.

La nueva edición de La Noche de los Bares Notables se realizará este 14 de julio y se extenderá alrededor de los circuitos barriales en los cuales los bares estarán abiertos hasta la medianoche.

Allí se podrá disfrutar de más de 150 actividades exclusivas que tendrán lugar tanto dentro de esos espacios, como itinerantes en las calles y en los escenarios que serán emplazados en la zona, para que aquellos que disfrutan de pasear por la Ciudad y frecuentar sus bares, conozcan y participen de la iniciativa.

En el barrio de Mataderos, sobre la avenida Lisandro de La Torre 2407, se levanta un bar histórico Bar Oviedo. Otro destacado es el Bar 9 de julio en Larrazábal 1276 y el Bar del Glorias en Andalagá 1982.

El bar “Oviedo”, que data del 1900 y que es, además, uno de los “Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires”, fue el lugar de reunión de los paisanos de la zona, los que trabajaban dentro del Mercado Nacional de Hacienda y los que llegaban desde la Provincia de Buenos Aires, arriando ganado. También fue el sitio donde payadores como Nicanor Reyes, se trenzaban al lado del mostrador o entre las mesas, demostrando su destreza folklórica. Por ese motivo fue también conocido como el “Café de los Payadores”. En esas tertulias participaron los poetas José Bettinotti, Gabino Ezeiza, Joaquín V. González, Estanislao S. Zeballos, Mario Bravo y otros.

El Bar del Glorias es otro notable ubicado en Mataderos. Se encuentra dentro del club Glorias Argentinas. Fue fundado el 23 de diciembre de 1941. En su escenario brillaron Ástor Piazzola, Hugo del Carril y Julio de Caro, orquestas y los carnavales se disfrutaron hasta casi los años 60.

Habrá espectáculos teatrales, de performance, danza, recorridos en colectivos históricos y en bicicleta, visitas narradas, gastronomía, cafetería, coctelería, tango, milonga, talleres, charlas, shows de música y percusión, muestras de arte y propuestas de interés general para toda la familia. La experiencia propone recorrer y sumergirse en la Ciudad a través de esos rincones icónicos que supieron frecuentar las grandes figuras de la historia nacional. A su vez, dar visibilidad a los Bares Notables de cada barrio como los representantes del patrimonio cultural y gastronómico de los porteños, y que vecinos, vecinas y turistas de todas las edades puedan disfrutar de estos sitios en una noche única, degustando distintas propuestas culturales y gastronómicas bajo la luz de las estrellas.

Se podrán obtener promociones, menús especiales y descuentos durante toda la noche del viernes 14 de julio y el fin de semana. La propuesta busca reconocer la labor que llevan a cabo los Bares Notables de la Ciudad e impulsar su desarrollo. Los vecinos y vecinas pueden acceder al mapa interactivo donde se encuentra el listado de locales adheridos con sus promociones ofrecidas.

En los bares históricos, los chefs Julián Díaz (Los Galgos y Roma del Abasto), Gustavo Nari (Confitería La Ideal), Santiago Amin (Margot y Miramar) entre otros, propondrán menús especiales para esa noche. Y además, habrá platos únicos y exclusivos a cargo de cocineros de renombre convocados por la reconocida chef Narda Lepes, que se suma nuevamente a la propuesta.

En el marco del evento, van a intervenir los menús de los bares históricos abriendo diálogos entre cocina tradicional e innovadora: en Café Cortázar estará Martín Sclippa (chef ejecutivo del restaurante Narda Comedor), en Florida Garden estará Narda Lepes junto a Francisco Seubert (dueño y co-creador de Atelier Fuerza y Coush Armó), en La Puerto Rico estará Chula Gálvez (armó el menú de postres de restaurantes como Dimes en Nueva York, Orilla en Miami y en Buenos Aires y Shelter en Nueva York, y fundó la confitería Las Flores en Buenos Aires).

En La Buena Medida estará Carlos Avalle (dueño del restaurante Refinería), en Ocho Esquinas estará Emiliano Belardinelli (jefe de Cocina de Adora), en Paulín estará Juan Gaffuri (cocinero ejecutivo del Hotel Four Seasons, entre otros), en Le Caravelle estará Mercedes Román (creadora de Obrador Florida) y en The New Brighton estará Martín Lukesch (encargado de las cocinas de algunos de los mejores restaurantes de Latinoamérica).

