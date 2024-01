El “chori” y el locro en cuotas: la financiación llegó a la propuesta gastronómica de un festival

Cuando se habla de comprar en cuotas sin interés, uno creería que se trata de grandes electrodomésticos o dispositivos electrónicos o algún objeto puntual de gran valor al que es imposible acceder en un solo pago, pero no. La financiación alcanzó al rubro gastronómico. En el Festival Villa María de Córdoba ofrecerán el choripán y el locro en cuotas. “Todos hicieron un gran esfuerzo. Tanto las tarjetas de crédito y los bancos, nos ayudan mucho en este momento. Se pusieron a disposición, ampliaron la cantidad de cuotas, sumaron opciones”, dijo el intendente de Villa María, Eduardo Accastello. Mientras que Juan Pablo Inglese, presidente del Concejo Deliberante de Villa María, en diálogo con medios locales, destacó: “La verdad que una porción de locro… aún no están definidos los precios pero estamos trabajando con todos los sectores gastronómicos para tener los precios unificados en todo el recorrido, pero van a la vera de los precios que se manejan en los festivales”. “Hoy una familia que quiere comprar tres porciones de locro, la bebida, quiere tomarse un heladito y a lo mejor quieren comprarse un producto, es una suma importante y muchas veces no queremos que se tengan que privar de eso por no disponer de todo el dinero todo junto, sino que puedan tener una facilidad” agregó. El encuentro se celebrará entre el 9 y el 13 de febrero y no sólo la propuesta gastronómica de la 56° edición del Festival de Villa María podrá abonarse en cuotas, también podrán adquirirse los tickets con tarjetas de crédito. La financiación según el banco emisor de la tarjeta, será la siguiente: Blancor: 4 cuotas sin interés

Banco Macro: 3 cuotas sin interés

Naranja X: Plan Z

Banco Hipotecario: 6 cuotas sin interés

Banco Comafi: 6 cuotas sin interés

Tarjeta Marcos Juárez: 5 cuotas sin interés Las entradas, por su parte, se comercializan vía www.edenentradas.com.ar o a través de los puntos de venta fijos: Villa María: Ente de Deporte y Turismo (Buenos Aires y Costanera).

Córdoba Capital: Disquerías Edén (Obispo Trejo 15).

Marcos Juárez: “Tarjeta Marcos Juárez” (Belgrano 681)

Rosario: Disquería Donington (Sarmiento 920 local 31).

Villa Carlos Paz: Racing Café (General Paz y Alvear).

Santa María de Punilla: Cobro Express (San Martín 2000)