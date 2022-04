El carnet que se debe tramitar para transportar, cultivar y consumir cannabis:

Muchas madres practican el autocultivo, con recomendación médica para paliar el sufrimiento de sus hijos / Gentileza Revista THC)

A veces los cambios se producen, pero se van difundiendo boca a boca, como el dato de que un determinado libro no muy conocido es genial o que no hay que perderse una obra del de teatro no comercial.

Es lo que ocurre con parte de las últimas reglamentaciones respecto de la ley de cannabis.

Por ejemplo, si hasta hace muy poco tiempo un vecino podía denunciar a otro si veía que en un patio estaba cultivando plantas de marihuana, hoy un cultivador particular al que le roban las plantas puede hacer la denuncia y hasta lograr que se las devuelvan.

No fue magia. El gobierno que conduce Alberto Fernández avanzó en la reglamentación de la norma que regía durante el macrismo y es muy poco sabido que hoy, cualquier persona puede pedir una consulta con un médico inscripto en el Registro de Programa de Cannabis (Reprocann) y si el profesional considera necesariotramitar un carnet para que el consumo del cannabis y el cultivo, no necesariamente por una patología, puede mediar para que el Ministerio de Salud se lo expida.

El papel le va a permitir cultivar o pedir que le cultiven hasta nueve plantas floradas (que son las hembra, que tienen el principio activo que hace que la mahiruana surta su efecto) ytransportar hasta 40 gramos de la droga o seis goteros de 30 mililitros del aceite para ser consumidos en cualquier lugar, incluida la vía púbica.

El REPROCANN es el registro que inscribe a los potenciales beneficiarios y el aval lo da del ministerio de Salud.

“Vos podés ser paciente y cultivar para vos, podés ser paciente y designar a un cultivador solidario o podés pedirle a una asociación civil que puede producir para hasta 150 pacientes”, dijo a Télam Emilio Ruchansky, integrante del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, que está al tanto de los últimos cambios en la reglamentación.

La novedad es, como explica el autor del libro «Un mundo con Drogas», que“no hay una lista de patologías, la marihuana no se receta, se indica según el criterio del médico. El tema es un médico al que le tenés que pagar porque tiene que estar en el Reprocann y es correcto que cobre la consulta, pero sería ideal que el sistema público de Salud en su totalidad se hiciera cargo de esto”.

Si te lo extiende el Ministerio de Salud (que es la institución que lo habilita), el permiso dura un año.