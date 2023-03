Discriminación: le prohibieron la entrada al boliche por usar ropa deportiva

Un joven trans contó en sus redes sociales lo ocurrido en Crobar Club la noche del viernes. ¿A qué está asociada la ropa deportiva? ¿Por qué cierta ropa está permitida, y otra no?

¿Alguna vez te impidieron el ingreso a un boliche por cómo estabas vestide? Eso le ocurrió a Camilo Díaz, un varón trans que la noche del viernes pasado asistió a Crobar Club, en Palermo, con entrada anticipada en mano, y se encontró con que no pasaría de la entrada.

«Habíamos sacado una entrada anticipada de $7000 para ver a una DJ de Berlín, y el patovica de la entrada mira mi documento, mira cómo estaba vestido…», cuenta Camilo en su cuenta de Instagram, quien esa noche llevaba una bermuda de básquet. «Y me dice ‘No, no podés ingresar como estás vestido'».

El joven, atónito, pregunta el motivo por el que lo estaban rebotando y el patovica le responde: «No se admite indumentaria deportiva, no podés entrar con short deportivo»; una respuesta ridícula que evidencia un código de vestimenta basado en el más puro clasismo y en la mirada del patova de turno de si cumplís o no con las condiciones. ¿Por qué short, pantalón o zapatillas deportivas no? ¿Por qué cualquier otro tipo de vestimenta sí? ¿Por qué una masculinidad no y otra sí?

Este comportamiento nos obliga a reflexionar sobre la raíz de la prohibición a una fiesta por cómo une va vestide: ¿a qué están asociadas la ropa deportiva, «las altas llantas» y el short de fútbol? ¿Qué sector social y qué estereotipos se vienen a la mente de personas -como el patovica- cuando evocamos la imagen de esa vestimenta?

La respuesta no te sorprenderá: el estereotipo de la inseguridad, el del pibe de barrio que fuma en una esquina y al que se mira con recelo y a cierta distancia porque «tiene cara de chorro».

Tan inflexibles son los márgenes del imaginario social y la cadena de asociaciones que a un boliche de Palermo no puede ingresar un pibe con un short deportivo, por las dudas.

«Me tuve que volver a mi casa. Ni hablar que la pérdida de dinero es terrible, pero lo que me parece aún peor es el acto discriminatorio y de violencia. Año 2023 y todavía un lugar anda midiendo si la persona es digna o no de pasar por lo que tiene puesto. Si eso no es un acto de discriminación y violencia, ¿qué es? porque cómo yo me visto es parte de mi identidad, es parte de mi expresión identitaria y de género también».

El joven concluye el video diciendo que es importante tomar consciencia de estos hechos, ya que «esto no es simplemente un acto aislado y no es la especie de un dress code del lugar. Esto habla de una especie de adoctrinamiento de cómo tenemos que vestirnos o no, si tenemos derecho o no a ingresar a un espacio«.

Luego, se supo por comentarios de les asistentes, que adentro del boliche hubo varias personas vestidas con camisetas de básquet o cualquier otra indumentaria deportiva. Claramente el patovica decidió que Camilo, que no responde exactamente al perfil de una masculinidad hegemónica, no tenía que estar ahí por algún criterio discriminatorio.

Nota gentileza de Infonews.-

Foto: Martín Kraut / Revista Anfibia.-