Diputados aprobó Ficha Limpia: de convertirse en ley en el Senado, Cristina Kirchner no podrá ser candidata

La votación culminó con 144 votos positivos, 98 negativos y dos abstenciones. Unión por la Patria denunció la «proscripción» de Cristina Kirchner.

En medio de denuncias de “proscripción” por parte del kirchnerismo, la Cámara de Diputados aprobó anoche con media sanción al proyecto de Ficha Limpia, que en el caso hipotético de que se convierta en ley en el Senado impedirá que la ex presidenta Cristina Kirchner pueda ser candidata.

En el epílogo de una delatada sesión que comenzó a las 10.21 y que se estiró por los tironeos respecto de la cantidad de oradores, se procedió a la votación, la cual culminó con 144 votos positivos, 98 negativos (UP e izquierda) y dos abstenciones (Miguel Pichetto y Nicolás Massot).

Después de dos intentos fallidos en diciembre pasado, a raíz de la falta de voluntad política del oficialismo, esta vez el presidente Javier Milei se hizo cargo de la responsabilidad política de que Ficha Limpia llegue a buen puerto y envió un nuevo proyecto de ley durante el verano, que tuvo el aval de los bloques dialoguistas.

La mayoría de los diputados de Unión por la Patria repitieron la teoría de que la propuesta de Ficha Limpia apuntaba a la proscripción electoral de Cristina Kirchner a través de un cambio de las reglas de juego en medio de un año electoral, de modo tal de debilitar al peronismo.

Desde LLA, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas contestaron que la historia de la Ficha Limpia no es de ahora sino que se remonta casi una década atrás, cuando en 2016 se presentó el primer proyecto de ley, y la ex presidenta no había sido siquiera procesada por la Justicia.

La iniciativa busca que los condenados en segunda instancia judicial por delitos vinculados a la corrupción no pueden presentarse como candidatos ni tampoco asumir como funcionarios de la administración pública.

Hasta el martes a la tarde, todavía había discordia respecto de la redacción del dictamen, pero las diferencias se saldaron en una reunión de alto nivel en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la presencia del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y referentes de cada uno de los bloques que habían presentado dictámenes de Ficha Limpia.

Después de denodadas negociaciones, se acordó una redacción que contempla la exclusión por Ficha Limpia cuando el fallo de segunda instancia se haya producido como fecha tope 180 días antes de las elecciones generales.

De acuerdo al calendario electoral de este año, la fecha bisagra para este año que surge de la ley de Ficha Limpia es el 29 de abril (fecha de emisión de los padrones provisorios según lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral), seis meses antes de los comicios generales del 26 de octubre.

Los fallos de segunda instancia que tengan lugar con posterioridad a esa fecha no anularán la participación electoral de los candidatos condenados.

No es el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner, que fue condenada en segunda instancia por la causa Vialidad el 13 de noviembre pasado, con lo cual de aprobarse Ficha Limpia en el Senado (un escenario improbable) quedará fuera de carrera electoral.

Los discursos

Lo confirmó al inicio de la sesión el miembro informante del dictamen de mayoría, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), quien leyó el cambio en la redacción: la imposibilidad de ser candidato se “aplicará únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”..

“Si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”, acotó el santafesino.

A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Siley aseguró que la única intención detrás del intento del oficialismo y la oposición dialoguista de aprobar el proyecto de Ficha Limpia es “proscribir” a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Sólo les interesa proscribir a Cristina. Basta con respetar y hacer cumplir la Constitución Nacional si realmente les interesara Ficha Limpia. Pero lo único que quieren es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner en un año electoral y profundizar la política persecutoria sobre opositores”, sostuvo.

Al exponer en la Cámara baja, la diputada kirchnerista afirmó que el proyecto que se está tratando en el recinto es «una limitante importante a la soberanía popular: el derecho a elegir y ser elegido”.

En otro pasaje, Siley recordó que el primer proyecto que se presentó en la materia inhabilitaba a los procesados para ser candidatos.

“Si nosotros lo hubiéramos votado, no hubiera podido presentarse (Mauricio) Macri”, indicó la legisladora y referente del gremio de empleados judiciales SITRAJU.

La diputada radical, Karina Banfi, evocó que est ley “fue una carrera de obstáculos, muchos años de trabajo, frustración, dos sesiones caídas por falta de quórum, amagues, oportunismos, hipocresías, para terminar en un proyecto del Poder Ejecutivo que asume como propio en las sesiones extraordinarias”.

Agregó que “fue muy importante el proceso de estos casi 10 años de tratamiento de Ficha Limpia, donde hemos tenido dictámenes que se vieron frustrando».

En tanto, El diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño cuestionó duramente el proyecto de ley de Ficha Limpia al sostener que esa herramienta le otorga al Poder Judicial “los atributos” para “decidir quienes pueden ser candidatos y quienes no”.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, aseguró que «no hay ficha limpia con justicia sucia», al rechazar el proyecto de Ficha Limpia que establece que no podrá ser candidato un dirigente con una condena confirmada en segunda instancia por corrupción.

Al exponer en el debate del proyecto que puede dejar afuera de la competencia electoral a Cristina Kirchner, Valdes dijo que la ex presidenta fue «juzgada con la doctrina penal del enemigo».

En cambio, Juan Manuel López (Coalición Cívica), señaló que su partido “no cree en el lawfare”. «No creemos que Cristina Fernández de Kirchner fue perseguida por medios de comunicación, opositores y juzgados corruptos», señaló.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, aseguró hoy que “es absurdo hablar de proscripción” como lo hace el kirchnerismo sobre un supuesto plan orquestado por el oficialismo y las fuerzas de la oposición dialoguista para anular electoralmente a Cristina Kirchner.

«A esta altura es absurdo hablar de proscripción, o que se ponga en tela de juicio el estado de inocencia garantizado por nuestro derecho penal, cuando simplemente es una restricción a derechos civiles», consideró el cordobés.

Al exponer en la sesión especial, la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto explicó que la ley de Ficha Limpia “no es contra Cristina Kirchner, ni mucho menos por ser mujer, porque no es la única condenada por corrupción en la Argentina, lamentablemente”.

“Les recuerdo que una mujer provinciana, gorda, periférica como Elisa Carrió, desde el 2008, está denunciando la corrupción en el kirchnerismo”, apuntó.

En el cierre, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, subrayó que “esta ley busca dejar afuera a Cristina Kirchner”.

“Son profundamente antiperonistas. Hoy se consuma que el nuevo jefe del antiperonismo en la Argentina se llama Javier Milei”, opinó el santafesino.

“Acá hay un objetivo: correr a Cristina. Hay otro objetivo: correr al peronismo, porque es el único espacio que con sus aciertos y errores que puede articular una alternativa en la Argentina”, consideró.

“A Cristina la vamos a defender siempre, y al peronismo lo vamos a defender siempre”, completó.

Nota de Sebastián Hadida para Noticias Argentinas.-

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Daniel Vides.-

