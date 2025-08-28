Diputado de Milei llamó «discapacitados» a quienes atacaron la caravana presidencial: «Son energúmenos»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El armador y jefe de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, calificó de «discapacitados» a las personas que arrojaron piedras a la caravana que encabezaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora.

Según informó Noticias Argentinas, durante una entrevista en el programa «Sólo una vuelta más» del canal TN, el candidato libertario utilizó el término de forma despectiva para referirse a los agresores en el marco de una actividad de campaña en el conurbano bonaerense.

«Son discapacitados, no son como nosotros», sentenció Pareja al describir a quienes atacaron al Jefe de Estado. Y agregó: «Son energúmenos, están por fuera de la lógica que podemos comprender todos nosotros».

El dirigente, una figura cercana a Karina Milei, reconoció que existió una falla en el operativo de seguridad. «Falló un control», aseveró, aunque deslindó de responsabilidades a la custodia presidencial y a la Policía Bonaerense, apuntando a la «policía local» que, según él, debía conformar un «tercer anillo».

Pareja responsabilizó directamente al kirchnerismo por los incidentes. «Estaban organizados en pequeños grupos», aseguró, y trazó un paralelismo con ataques sufridos por medios de comunicación. «Claramente las proclamas de ellos en contra nuestra eran a favor de Cristina Fernández de Kirchner, a favor del kirchnerismo, con lo cual digo, está muy claro», sostuvo.

En su relato, describió haber discutido desde el vehículo con una madre que, según él, incentivaba a sus hijos a arrojarles barro y piedras. «Este es el kirchnerismo. Esto es lo que nos ha dejado. La matriz kirchnerista rompió las familias argentinas», opinó.

A pesar del ataque, el jefe de campaña bonaerense de LLA afirmó que no modificarán su estrategia proselitista. «La campaña no la vamos a modificar. Nos pasan en todos los municipios kirchneristas», indicó, al tiempo que minimizó la efectividad de los agresores: «Parece que en todos estos 20 años de gobierno en donde casi te diría que estos sectores lo único que hicieron fue tirar piedra, hasta te diría que han fracasado tirando piedra. No saben ni siquiera tirar piedra».

En otro tramo de la entrevista, Pareja defendió al Gobierno Nacional en medio del escándalo por los audios que involucran al ahora ex funcionario Diego Spagnuolo en un presunto pedido de coimas, asegurando que el Ejecutivo «no protege a los corruptos» y que «la justicia es la que tiene que actuar».

Noticias Argentinas.- Foto captura del programa de TN.-

