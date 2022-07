Diplomatura Cambio Climático y Economía Circular

Transformaciones hacia el desarrollo sostenible

DIRECCIÓN:

Hernán Carlino

COORDINACIÓN:

Atilio Savino

FECHA DE INICIO:

1 de septiembre de 2022

DÍAS Y HORARIO

Las clases se desarrollarán de manera virtual vía Zoom los días jueves y viernes durante 14

encuentros, según cronograma.

Horario:

 14:00 a 16:00 hs (hora Ecuador, México, Panamá GMT -5)

 15:00 a 17:00 hrs. (hora Chile GMT -4)

 16:00 a 18:00 hrs. (hora Argentina, Brasil, Uruguay GMT -3)

CRONOGRAMA

– 1 y 2 de septiembre

– 8 y 9 de septiembre

– 22 y 23 de septiembre

– 13 y 14 de octubre

– 27 y 28 de octubre

– 10 y 11 de noviembre

– 17 y 18 de noviembre

CARGA HORARIA

Carga horaria clases vía zoom: 28 horas.

Carga Horaria no presencial: 40 horas.

Carga horaria total: 68 horas.

FUNDAMENTACIÓN

El cambio climático es el más acuciante desafío ambiental que enfrenta la humanidad. A pesar

del consenso científico sobre sus causas -su génesis en las actividades humanas- las políticas

actuales solo lentamente introducen la ambición necesaria para hacer frente a la crisis climática

de una manera decisiva.

No obstante, se comienzan a manifestar algunas evidencias de la ocurrencia de cambios positivos

en muy distintos ámbitos, desde las industrias tradicionales hasta las mismas instituciones

financieras. Por cierto, un número elevado de países se ha comprometido hacia fines de 2021 a

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero en los próximos treinta años.

También las ciudades, las empresas que se desempeñan en distintas cadenas de valor, las

instituciones académicas de alto nivel, y los líderes de opinión parecen responder a ese reto, y

establecen redes de cooperación por diferentes vías, algunas de ellas bien innovadoras, para

poner en marcha procesos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y para

fortalecer la capacidad de adaptarse a los impactos del cambio climático.

Una compleja y sofisticada trama de instituciones, actores, coaliciones, mecanismos e

instrumentos se ha ido creando paulatinamente para consolidar la gobernanza climática, aun en

medio de las turbulencias de la arena política internacional, de modo que la gobernanza no repose

exclusivamente en el ámbito multilateral y sea capaz de movilizar esfuerzos conjuntos y aumentar

la eficiencia global de las acciones que se emprenden.

En este curso de diplomatura, el propósito es que se pueda conocer acerca de las diferentes

perspectivas y se desarrollen herramientas para analizar el mundo cada vez más complejo de la

gobernanza climática y de los marcos regulatorios a ella vinculados.

En el curso se examinarán así diferentes vías para enfrentar el cambio climático, desde las que

resultan de los acuerdos internacionales multilaterales en vigor, a las soluciones basadas en los

instrumentos de mercado y las iniciativas en los ámbitos no estatales.

La exploración de diversas metodologías de análisis, en conjunto con la consideración de las

experiencias aprendidas, permitirán conocer como algunas de las cuestiones principales han sido

enfrentadas y en ciertos casos resueltas exitosamente por diferentes actores en distintas

circunstancias.

El papel clave que pueden desempeñar los abordajes de la economía circular hará asimismo

posible destacar aquellos procedimientos para disminuir la presión de las actividades humanas

sobre el ambiente y contribuir de modo decisivo a avanzar hacia la sostenibilidad.

DESTINATARIOS

Destinada a personal de la administración pública nacional, provincial y municipal, empresas

privadas, profesionales, Organismos No Gubernamentales, académicos y todas aquellas

personas interesadas en el cambio climático y la economía circular.

OBJETIVOS

El objetivo primario del programa de esta diplomatura es desarrollar las capacidades

interdisciplinarias requeridas para fortalecer la toma de decisiones en relación con el cambio

climático y ambiental global y destacar los aportes que pueda hacer el enfoque de la economía

circular al logro de las metas climáticas establecidas en el Acuerdo de Paris en el 2015 y el libro

de reglas consolidado en Glasgow en el 2021.

Las condiciones actuales del planeta y la evolución de los marcos regulatorios, a escala global y

también nacional, hacen necesario adoptar decisiones -en el ámbito público y en el privadorespecto del cambio climático, incluyendo, entre otras cuestiones, los procesos de

descarbonización, la gestión del riesgo climático en el sector real de la economía y también en los

sistemas financieros, la inversión en nuevas áreas de negocios innovadores -asociados a las

complejas transformaciones en curso-, la gestión de las cadenas de valor bajo restricciones de

carbono, la aparición progresiva de nuevos gravámenes a los bienes intensivos en carbono, y los

medios para el cumplimiento de los compromisos internacionales por los países, en una

economía global caracterizada por el cambio tecnológico acelerado, una elevada incertidumbre y

pugnas geopolíticas agudizadas.

Esas decisiones requieren el conocimiento de las técnicas avanzadas de gestión, de las nuevas

tecnologías continuamente emergentes y de las mejores prácticas, pero también la comprensión

clara de la justificación de la necesidad inexorable de actuar para enfrentar el cambio climático

según lo indica la mejor ciencia disponible.

Este acervo de conocimiento y experiencias deberá permitir construir las capacidades para

comenzar a hacer frente a los mayores desafíos ambientales de este siglo (cambio climático,

desertificación, degradación ambiental, pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos

materiales, que van aunados a las mayores exigencias regulatorias vinculadas con la atención de

estos procesos) y también a identificar las oportunidades para el desarrollo de nuevas iniciativas

que se gestan en los procesos de transformación socio-técnica que están siendo desplegados

para hacer frente al cambio climático y para disminuir los impactos ambientales de las actividades

económicas.

El programa de la diplomatura se compone de módulos agrupados en bloques temáticos. Cada

bloque temático puede tener un número diferente de módulos según la dedicación que se le

asigna a cada núcleo temático.

El primer bloque del programa estará dedicado especialmente a familiarizar a los participantes

con los principales hallazgos recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y sus implicaciones para las actividades económicas y

para las modalidades de la organización de la sociedad en diferentes regiones del planeta, en

particular en lo que concierne al desarrollo acelerado en los ámbitos urbanos.

También permitirá disponer de un diagnóstico preciso y actualizado de las principales tendencias

en materia de evolución de las fronteras planetarias y de los medios para morigerar los riesgos

de que se profundicen los desequilibrios ambientales actuales. Para ello se recorrerán las

principales evaluaciones del estado del planeta en diferentes dimensiones relevantes y se

examinarán las interrelaciones e impactos del ambiente y la sociedad.

El segundo bloque corresponde al examen, desde una perspectiva estratégica, de la visión de un

futuro de carbono cero, o de carbono neutralidad, en línea con un presupuesto global de carbono

que debe tender a cero hacia el 2050.

Ese análisis es clave para comprender los procesos que se despliegan para adoptar transiciones

socio-técnicas de largo plazo, que permitan alcanzar la carbono neutralidad, y considerar sus

múltiples implicaciones, a la vez que examinar las exigencias que plantean para el diseño y la

implementación de las políticas públicas, el desempeño de los actores económicos y los cambios

que implican en los patrones de comportamiento de toda la sociedad.

El tercer bloque incluye módulos sobre el abordaje actual de la economía circular y su adopción

como soporte conceptual a la vez que como procedimiento para la transformación de la realidad

y la atenuación de las disrupciones ambientales dominantes.

Las catorce sesiones de la materia combinan, pues, elementos teóricos y empíricos, reconociendo

experiencias relevantes y suministrando ejemplos acerca de las principales preocupaciones

contemporáneas, a escala nacional y global en materia climática, las respuestas exitosas y los

fallos (y sus razones), incluyendo un énfasis en las soluciones aportadas por la economía circular,

considerando asuntos como la eficiencia en la administración de los recursos, el mejor manejo

de los impactos de la globalización, en particular, lo que concierne con los drivers de las

disrupciones ambientales, y, asimismo, los procesos concebidos para la mejora de la resiliencia.

En cada sesión se tratan los temas desde la perspectiva de la economía, de la naturaleza de los

procesos ambientales y de la concepción de las mejores políticas y medidas para resolver los

problemas bajo análisis.

En cada sección del programa que se presenta a continuación se definen los tópicos centrales a

ser tratados en clase. Luego, al entregar las referencias bibliográficas generales, se indicará el

material de lectura complementaria correspondiente a cada una de ellas.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso se estructura mediante módulos que comprenden una presentación inicial, que combina

elementos teóricos, según aplique en cada caso, con experiencias y una descripción de

antecedentes relevantes; típicamente, al menos se examina un caso, para exponer en detalle la

naturaleza del problema que se analiza y examinar los posibles instrumentos para encontrar

distintas soluciones (sea mediante un análisis cuantitativo o cualitativo), y luego se presenta una

síntesis de lo tratado.

A su vez, los contenidos generales de la materia se organizan en tres (3) núcleos principales,

como fuera mencionado anteriormente, definidos de acuerdo a la metodología para analizar las

cuestiones ambientales en la formulación de políticas y en la implementación o en el análisis de

modelos de negocios.

Esos bloques son los siguientes:

Bloque I El paisaje planetario

Módulo 1

Un clima cambiante para la planificación y los negocios

En este modulo se exploran los impactos y las interdependencias del cambio climático sobre

la sociedad, la economía global, y las actividades económicas, desde una perspectiva

estratégica que ilumina las disrupciones ambientales provocadas por la gran aceleración y los

modelos de alta intensidad de carbono y por una marcada, y frecuentemente creciente, huella

ambiental.

Módulo 2

Información científica para la toma de decisiones

Se revisan los reportes científicos más recientes del IPCC y otros diagnósticos ambientales

para entender la naturaleza y profundidad de los impactos de la actividad humana sobre el

planeta. Las fronteras planetarias y las perturbaciones en ecosistemas crecientemente

frágiles. La sostenibilidad en el núcleo de las preocupaciones de la sociedad y de los actores

económicos. Se examinan, a la vez, la naturaleza de los principales impactos del cambio

climático sobre la sociedad, el ambiente y la economía.

Bloque II Un futuro carbono neutral

Módulo 3

La visión de un futuro carbono neutral

Es posible concebir un mundo carbono cero y con mayor bienestar? Cambio de paradigmas y

una nueva conciencia. Viabilidad política y resistencias culturales.

Los hitos de la transformación, planeamiento e implementación.

Módulo 4

La necesidad de resignificar el sistema económico

Exploración de los riesgos y las oportunidades que emergen en unos procesos de transición

profunda que generan cambios estructurales radicales y ganadores y perdedores entre los

diferentes grupos y en el conjunto de la sociedad.

Módulo 5

Concebir, planear, implementar y financiar la transición más allá del “business as usual”.

Coaliciones políticas para los procesos de cambio. Viabilidad política de la transición.

Participación clave de los actores privados y de las organizaciones de la sociedad civil. El

dilema de los activos varados en sociedades donde el capital es marcadamente escaso.

Módulo 6

Historias de descarbonización exitosa en América Latina

El pasaje desde una economía carbono intensiva a una economía de baja intensidad de

emisiones. Estructura de incentivos e instrumentos para facilitar una transición eficiente,

equilibrada, y justa.

Módulo 7

Tecnología, innovación y diseño, vectores de cambio sostenible

Nuevas pulsiones del crecimiento. La inversión como dinamizador del crecimiento. Empleo y

sociedades sostenibles en América Latina. Pulsiones de cambio estructural. Hacia nuevos

estilos de desarrollo.

Módulo 8

Manejo de las disrupciones en sociedades escindidas

El valor de los liderazgos. Estímulos eficientes a los innovadores y mecanismos para facilitar

los esfuerzos de adecuación de los afectados por las transiciones. Liderazgo en sociedades en

conflicto. Las tendencias favorables a unas sociedades más integradas.

Módulo 9

El papel de los agentes económicos

Barreras para la transformación. Riesgos y oportunidades en un contexto de incertidumbre y

volatilidad. Anticipación y comportamientos proactivos. Preservación del acceso a los

mercados en las economías abiertas de la región.

Módulo 10

La transición en el sector de manejo de residuos y el uso de materiales

La transición socio-técnica: de fuente a sumidero de carbono en la gestión de residuos de cara

al 2050, en línea con el Acuerdo de Paris y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Opciones

tecnológicas, normativas, estándares y comportamientos sociales para la transformación.

Módulo 11

El financiamiento sostenible, un componente clave de las transiciones de cara al 2050

Amenazas y riesgos para los sistemas financieros. Los enfoques en torno de la vulnerabilidad.

Nuevos indicadores y métricas de riesgo y análisis de vulnerabilidad. La integración inexorable

del riesgo del cambio climático como un elemento clave de la performance financiera y la

estabilidad de los sistemas.

Bloque III: La economía circular, aportes para la transformación

Módulo 12

Economía circular y sostenibilidad

Los fundamentos de la economía circular y la congruencia de los modelos de negocios en clave

circular. Procedimientos, métricas y beneficios de una transformación de esta naturaleza.

Sostenibilidad, innovación e introducción de procesos circulares.

Módulo 13

Economía circular y cambio climático, convergencia hacia la sostenibilidad.

Acción climática e inversiones de impacto. Acceso a nuevos flujos de financiamiento. La

mitigación del cambio climático, la mejora de la resiliencia y la sostenibilidad por la vía de la

circularidad. El abordaje de las soluciones basadas en la naturaleza.

Módulo 14

Economía circular y la gestión de los residuos y el uso de materiales

La economía circular como una vía para garantizar que el sector de los residuos se convierta

en un sumidero neto de las emisiones de gases de efecto invernadero. La provisión de recursos

y materiales recuperados de la economía circular a lo largo de la cadena de valor para

promover la reducción y reutilización de los residuos, una mirada estratégica.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

Entre los resultados esperados de la participación en la diplomatura se incluyen los siguientes:

● Comprensión de los desafíos esperados desde una perspectiva estratégica

● Nuevas herramientas para identificar y analizar riesgos y proponer cursos de acción

alternativos en materia de política climática

● Capacidad de analizar nuevos escenarios en una economía global cambiante

● Elementos para la toma de decisiones informada

MODALIDAD DE EVALUACIÓN.

El procedimiento de evaluación del curso consiste en un trabajo final que incluye la preparación

de una nota de posición con la identificación de un problema, la definición del abordaje

metodológico, la propuesta de soluciones, y las recomendaciones, a desarrollar sobre alguna de

las cuestiones examinadas a lo largo de las clases, que sea seleccionada por cada participante,

según sus preferencias en el campo de la investigación o el ámbito de su actuación profesional.

APROBACIÓN DEL CURSO

La Universidad ISALUD y el CECC LAC otorgarán el certificado a los alumnos que hayan:

● Asistido al 75 % de las clases como mínimo

● Aprobado el Trabajo de Integración Final

● Completado el pago de los aranceles al momento de finalización del curso

VALOR DEL CURSO

Argentina (Pesos Argentinos) Resto de Latinoamérica (Dólares)

Pago en cuotas 4 cuotas de $15.000 Pago en cuotas 4 cuotas de USD 145

Pago total anticipado $54.000 Pago total

anticipado

USD 520

Socios / Miembros* Socios / Miembros *

Pago en cuotas 4 cuotas de $13.500 Pago en cuotas 4 cuotas de USD 130

Pago total anticipado $48.000 Pago total

anticipado

USD 460

*Socios / Miembros incluye a: Alumnos, ex alumnos de la Diplomatura de Gestión Integral de

Residuos, de carreras de grado y posgrado de la Universidad ISALUD, socios de los Miembros

Nacionales del Capítulo ISWA LAC (AEPA, Abrelpe, ARS, CEGRU, DS) y socios del CECC LAC.

Consultas / información: [email protected]

Fuente: ARS.-