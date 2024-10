Día Mundial del Ahorro de Energía se celebra cada 21 de octubre y fue una iniciativa originada en el Foro Energético Mundial (World Energy Forum).

El objetivo inicial fue promover una cultura más consciente sobre el consumo energético. Su primera celebración tuvo lugar en el día inaugural del World Energy Forum en Dubai, en el año 2012, y ganó el respaldo de una gran cantidad de países.

Recordemos la importancia de la utilización de energías accesibles, sostenibles y fiables para la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, como también apaciguar el calentamiento global y cambio climático.

Desenchufar todo artefacto eléctrico que no se use, es una manera muy útil de ahorrar energía, por ejemplo: televisores, aires acondicionados, cargadores de teléfonos móviles, etc., porque estos aparatos gastan energía, ya que una mínima parte de ellos sigue consumiéndola (por eso se ven los leds rojos de algunos aparatos).

La utilización de luces led solares (foto) es una muy buena opción para ahorrar energía.-