Detuvieron a un conductor por circular con una patente adulterada

Un conductor fue detenido por circular con una patente adulterada sobre la autopista Buenos Aires-La Plata.
Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que inspectores de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense llevaban a cabo un recorrido preventivo cuando detectaron que el hombre se movilizaba a bordo de un Volkswagen UP gris sobre el kilómetro 21,5 con la matrícula apócrifa.
Los agentes activaron el protocolo de emergencia e interceptaron al vehículo para constatar la identidad del automovilista, al tiempo que luego se labró el acta pertinente.vmv3BA
Manejar con patentes truchas constituye una grave infracción de tránsito al igual que utilizar el celular, ir por la banquina o no viajar con el cinturón de seguridad.
Noticias Argentinas.-
Esto se ve a diario con otros «sistemas anticámaras», como cintas colgando, patentes borradas, calcos tapando letras o números, trapos tapando parte de la patente, etc. y todo constituye una infracción de tránsito.-
Más historias
La Provincia financiará proyectos de investigación impulsados por 34 universidades de todo el país
Patricia Bullrich reiteró su pedido sobre Ley Penal Juvenil: “Vamos a aprobarla”
FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 22 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI