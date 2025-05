«Descargaron videos en línea, mirarlos no es delito», dijo una abogada del caso Kikzca

María Laura Alvarenga dio un cuestionable argumento a la prensa respecto a los graves hechos por los que fueron condenados los hermanos Kikzca en la causa por tenencia, reproducción y distribución de material de abuso sexual infantil. «No mataron a nadie, no abusaron a nadie», argumentó enojada la letrada.

La abogada de Sebastián Kiczka, María Laura Alvarenga, brindó una repudiable justificación luego de la audiencia de lectura de fundamentos de sentencia en el Tribunal de Posadas al manifestar que los hermanos (Sebastián y el ex diputado libertario Germán) condenados por tenencia, reproducción y distribución de material de abuso sexual infantil y zoofilia, «no mataron a nadie».

Mientras que miles de víctimas esperan una reparación por los incontables abusos que sufrieron, la abogada planteó un posicionamiento que busca disminuir el peso y la gravedad de lo realizado por los hermanos Kiczka.

Al cierre de la jornada, donde se dieron a conocer los fundamentos por los que Germán fue condenado a 14 años de prisión y Sebastián a 12, Alvarenga habló con la prensa y se mostró enojada por cómo transcurrió la causa: «No mataron a nadie, no abusaron a nadie», afirmó la defensora de Sebastián, quien además expresó que «tienen más pena que algunos homicidios».

Su cliente fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad y abuso sexual sin acceso carnal, todo ello en concurso real.

En este marco, expresó una insólita justificación, al asegurar que los hermanos «descargaron vídeos, vídeos que están en línea, decimos. Si uno lee técnicamente, estrictamente, el artículo 128, ni siquiera mirarlos es delito. Si uno los mira en línea, no pasa nada. Esos vídeos siguen ahí».

Otro aberrante detalle que remarcó Alvarenga en diálogo con el medio Misiones Online fue sobre el material hallado: «No se sabe quién lo produjo, ni de dónde salió. No se conocen las víctimas. No sabemos si eso fue hace 50 años o dos meses. No aparentan ser niños de Argentina«.

En cuanto a la fijación de la pena que recibió el hermano mayor, se tomó como agravante: la vulnerabilidad de la víctima de abuso sexual, el aprovechamiento de una relación asimétrica de poder, la existencia de conductas manipuladoras, la pluralidad de dispositivos con material y el entorno educativo y socioeconómico.

