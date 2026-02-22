Desbaratan un plan narco para asesinar al juez federal de Paraná: interviene el Consejo de la Magistratura

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La maniobra se vinculó al narco Leonardo Airaldi, quien habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques.

La justicia federal de Gualeguaychú desbarató un plan ideado por un jefe narco de Diamante para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, en el marco de una causa que los involucra.

La maniobra se vinculó al narco Leonardo Airaldi, quien habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante supuestas vacaciones de los magistrados en ese país, aunque ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar.

El dato surgió a partir del testimonio de un recluso ligado al narcotráfico, quien aportó la información ante la justicia federal. Tras esos dichos se inició la investigación que permitió desarticular el plan.

Según el relato del interno, Airaldi buscaba venganza contra Ríos y Candioti por la causa que lo llevará a juicio en los próximos días. De acuerdo con lo manifestado por el testigo, el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candioti “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”.

La investigación sobre Airaldi se extiende desde hace varios años y lo compromete no solo con la justicia de Entre Ríos sino también con la de Rosario, donde enfrenta otro expediente de mayor gravedad que el que tramita en Paraná.

El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sigue el tema de cerca. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Rosatti se comunicó con Ríos y Candioti y mantiene contacto permanente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad del magistrado y su juzgado.

De acuerdo a lo manifestado oficialmente, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tomó conocimiento de las acusaciones a través del director del Servicio Penitenciario provincial y del titular de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.

El preso declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien requirió al juez federal Hernán Viri una orden de allanamiento que se cumplió este viernes por la tarde.

