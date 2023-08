Denunciaron un nuevo caso de adoctrinamiento en un secundario de La Matanza a días de las PASO

La siguiente nota es gentileza de INFOBAE:

Una madre reveló que los alumnos del 5° año de la Escuela 110 de La Tablada recibieron la sorpresiva visita de una funcionaria de la ANSES para hablar sobre el Programa Progresar. La charla estuvo dirigida a jóvenes que votan por primera vez.

A 5 días de las elecciones PASO, un nuevo caso de adoctrinamiento K a alumnos de un colegio secundario en La Matanza desató en el enojo de los padres, quienes venían quejándose por la baja calidad de educación que reciben hijos y porque al terminar el año no se cumplirán los 190 días de clases estipulados por la ley provincial.

Ocurrió en la Escuela 110 de La Tablada, durante una clase de Historia, a la que concurrió una funcionaria de la ANSES para dar una charla sobre planes sociales a los estudiantes del quinto año del secundario; que son quienes votan por primera vez.

En ese distrito, Fernando Espinosa se postula nuevamente como candidato a intendente por Unión por la Patria tras haber ocupado ese mismo cargo en dos oportunidades.

Con el objetivo de hablar sobre las bondades del Programa Progresar, que ofrece becas educativas a los alumnos en todos los niveles de formación durante su trayectoria académica, la funcionaria designada para dialogar con los chicos ofreció una mirada sesgada de la realidad y trató de alinear con sus intereses políticos el voto de los chicos.

“El Estado tiene que poner más plata en esos lugares”, dijo la mujer en alusión a los establecimientos educativos. “El Estado tiene que poner más plata en las escuelas públicas para que sean mejores en los docentes, para que les enseñen también, porque ellos mejoran siempre y se capacitan continuamente. En ellos tiene que invertir el Estado”, insistió Edith Mariana Ojeda, jefa de la ANSES de La Tablada, como si La Matanza no fuera gobernado por el oficialismo.

“En ustedes tiene que invertir el Estado. En los hospitales tiene que invertir el Estado y mejorarlos cada vez más. Entonces ojo con esto de arancelar porque el arancel sale del bolsillo propio del trabajador… ¿Y el que no trabaja? ¿Qué hacemos con ese? ¿Y el que necesita primero estudiar, progresar, para después trabajar a donde se va ir a atender si no tiene trabajo y no tiene ingresos? ¿A dónde va a ir a estudiar si no tiene para estudiar? Eso es lo importante. En eso tenemos que ponernos a pensar”, advirtió la mujer -que además es militante de La Cámpora- sobre un eventual arancelamiento de la educación pública si no gana el oficialismo.

Si bien la mujer se jactó de no tratar de interferir en a decisión que los chicos tomarán este domingo, llamó a pensar en el país en el que les gustaría vivir y desarrollarse profesionalmente.

“Yo no les vengo a decir a quién tienen que votar. Y acá el profesor que es de Educación Cívica tampoco les va a decir a quién tienen que votar pero sí les va a enseñar cuál es la estructura que debemos tener en cuenta y qué cosas importantes tenemos que pensar y tener en cuenta a la hora de decidir qué clase de país queremos tener. Eso es lo más importante”, remarcó.

Soledad Pérez, fue una de las madres que se acercó esta mañana hasta la escuela en cuestión, ubicada sobre la calle Atahualpa al 5400, para exigir explicaciones a las autoridades. “De las dos horas de clases, tuvieron apenas 20 minutos con el profesor porque el resto tuvieron que escuchar a esta señora hablar del Progresar”, se quejó la mujer.

“Aparte de todos los días que no tienen clases porque falta un profesor o no les mandan suplentes, tuvieron que perder tiempo con esta señora que viene a hacer una política sucia, que es común acá en La Matanza”, alertó Soledad.

Incluso, contó que “los chicos no entendían nada” porque ni el profesor ni los directivos les habían avisado de esa charla. De haberlo sabido, “podrían haber traído consultas”, remarcó la mujer.

“Ellos vinieron, dieron la charla que ya tenían armada y no terminaron haciendo nada los chicos porque ni siquiera les enseñaron a cómo inscribirse al Progresar”, se lamentó acerca de lo poco funcional que fue la charla.

Lo más indignante es que esta mamá aún fue recibida por los directivos y se enteró de que esta actividad de adoctrinamiento K se prolongará en la escuela durante toda la semana. Está previsto que todos los cursos donde asisten alumnos de 16 y 17 años, que ya tienen edad para votar, sean visitados por la funcionaria de la ANSES.

