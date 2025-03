Demandaron a Miley Cyrus por plagio sobre una canción de Bruno Mars. Miley apeló y le rechazaron la apelación

La canción Flowers de Miley Cyrus, lanzada en 2023, es sin duda alguna, considerada un éxito atemporal, sin embargo la justicia consideró que el sencillo se trata de un plagio de la canción When i was your man de Bruno Mars.

Es que la pieza, tal como encontraron varios fanáticos, podría tratarse de una respuesta al composición de su par lanzada en 2013. La demanda fue presentada en 2024 por la plataforma de inversión en derechos musicales Tempo Music Investments. La entidad adquirió parte de los derechos de autor de la canción de Mars.

La compañía sostiene que «Flowers» replica aspectos melódicos, armónicos y líricos de «When I Was Your Man», lo cual, según ellos, representa una reproducción sin permiso y un uso inapropiado de la obra original.

Por su parte, el equipo legal de Cyrus había presentado una apelación sobre la demanda y aludieron a que la entidad demandante sólo era copropietaria de los derechos de autoría. Para los representantes legales de la intérprete sólo los propietarios de derechos exclusivos tienen la capacidad de presentar una demanda en este tipo de situaciones.

Sin embargo, la medida fue denegada esta semana porque, según el juez, los representantes de la artista se habrían desentendido del concepto de derechos exclusivos. De esta manera, el caso podría avanzar hasta los tribunales.

Noticias Argentinas.-

N de la R: La verdad es que escuchando una y otra, hay bastantes similitudes, aunque Flowers es algo más rápida.-

