DEBATE INTERNACIONAL | Economistas de Latinoamérica se reúnen para discutir programas de estabilización para Argentina

La Facultad de Ciencias Empresariales y el IAE Business School de la Universidad Austral organizan el debate internacional “Programas de Estabilización Económica para Argentina”, que se desarrollará los días martes 16 y miércoles 17 de agosto de 2022, de 17.00 a 20.00 (Arg) en modalidad virtual.

El evento contará con más de 10 expertos en economía de la región. Su objetivo es presentar distintos posibles modelos de estabilización económica que podrían aplicarse en Argentina y explorar las experiencias de su implementación en otros países del mundo, tales como Chile, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay.

La convocatoria es abierta y gratuita, con inscripción previa.

El coloquio contará con la presencia de expertos internacionales, y con la moderación de Sergio Berensztein, politólogo argentino, y de Marina Dal Poggetto, Economista y especialista en políticas públicas:

Mauricio Cárdenas. Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia

Gianfranco Castagnola. Ex Director del Banco Central de Reserva del Perú

Luis Céspedes. Ex Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile

Edmar Bacha. Economista brasilero que instituyó el Plan Real de Brasil

Horacio Liendo. Ex Director del Banco Central de la República Argentina

Augusto De La Torre. Ex Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y Ex Presidente del Banco Central de Ecuador

Alfredo Arizaga. Ex Ministro de Economía y Finanzas de Ecuador

Isaac Alfie. Ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay

Martín Uribe. Profesor titular de Economía en la Universidad de Columbia e investigador asociado del National Bureau of Economic Research (NBER)

Diana Mondino. Economista. Ex Directora General de Standard & Poors para América Latina

Marina Dal Poggetto. Economista y Magíster en Políticas Públicas. Directora ejecutiva de Eco Go Consultores

Alfredo Romano. Magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Presidente de Romano Group. Autor del libro Dolarizar.

La Universidad Austral confía en que el ámbito académico cumple un rol fundamental para generar y enriquecer este tipo de debates tan necesarios para nuestro país en la actualidad.

PARA AGENDAR

📆 ¿CUÁNDO? Martes 16 y miércoles 17 de agosto de 2022

⏰ ¿A QUÉ HORA? Desde las 17.00 (ARG)

💻 MODALIDAD: streaming.

☑️ Actividad gratuita

Link de inscripción: https://www.austral.edu.ar/programa-de-estabilizacion-economica/

Prensa Universidad Austral.-