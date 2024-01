De León Gieco y Charly García a Graciela Borges: más de 20 mil artistas firmaron una carta abierta contra los cambios que propone la ley ómnibus en cultura: “Está en peligro“

En las últimas horas más de 20.000 artistas entre los que figura Charly García, Fito Páez, Graciela Borges, Juana Molina, Cecilia Roth, León Gieco y otros, se proclamaron públicamente en contra del DNU 70/23 y la Ley Ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei a través de una carta abierta donde exponen sus opiniones al respecto en materia de cultura.

Estos nombres, por ejemplo, demuestran el amplio espectro cultural de la solicitada, ya que abarca desde músicos hasta escritores, cineastas, actores, dibujantes, conductores, humoristas y más como por ejemplo Leonardo Sbaraglia, Palito Ortega, Luis Felipe “Yuyo” Noé, Tute, Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Santiago Mitre, Paula De Luque, Lucía Puenzo, Juan Leyrado, Inés Estévez, Daniel Fanego, Juan Minujín, Julieta Ortega, Darío Grandinetti, Tomás Fonzi, Kevin Johanssen, Claudia Piñeiro, Humberto Tortonese, Georgina Barbarrosa, Eleonora Wexler, Emilia Mazer, Albertina Carri, Martín Caparrós, Diego Cremonesi, Jazmín Stuart, Mónica Antonópulos, Alejandra Flechner, Andrea Frigerio, Mirta Busnelli y Soledad Villamil, entre otros.

“Carta al Congreso Nacional. La cultura está en peligro”, titularon en el pedido que fue publicado por el Frente de Soberanía Cultural el cual está dirigido principalmente para diputados y senadores quienes deberán debatir y votar a favor o en contra de estas nuevas medidas que se quieren impulsar. “En defensa de nuestra identidad”, sigue el mensaje de los artistas quienes aseguran que esta nueva política “afectará a las industrias culturales y en sí al arte argentino”.

“El Gobierno Nacional pretende, a través de la Ley Ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país”, aseguran con el objetivo de que no se avance en el “desfinanciamiento” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional de la Música (INAMU), del ente que congrega a las Bibliotecas Populares y también con no cerrar el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro al igual que el Instituto Nacional de la Música (INAMU).

“La cultura es identidad. La cultura es lo único que no se puede importar. La hacen los pueblos. Queremos seguir teniendo una identidad propia como Nación. De otro modo solo nos quedará el destino triste de no ser. De eso se trata esta lucha. Un país es tan grande o tan pequeño como la medida de su proyecto cultural”, sigue la carta.

Además, en el texto afirman que el Gobierno nacional “pretende derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural” del país. Acto seguido, explican: “Arremete contra la cultura, los medios públicos y los organismos descentralizados que fomentan la producción cultural de nuestra Nación”, sostienen en la solicitada.

Por su parte, la carta abierta concluye: “No hay en la letra de su desarrollo el mero atisbo de participación ni interés alguno en el quehacer cultural, y por el contrario, el texto tiene una mirada mercantilista que apunta sin miramientos a desfinanciar y anular el desarrollo de las actividades de nuestra cultura nacional”.

Este sábado en La noche de Mirtha, ciclo que conduce la Chiqui Legrand por El Trece, quien también se proclamó al respecto fue el productor y actor Adrián Suar manifestando su desacuerdo. “Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico”, comenzó diciendo Suar y sumó: “Es una mirada que empobrece, sobre todo en un país tan importante. Me parece una barbaridad que desfinancien el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Es un ente autárquico. Se gestiona solo con la cantidad de películas que están en el cine, más allá de que tiene una partida que le da Nación y que le corresponde. Uno puede decir si hay que gestionarlo mejor, pero eso es otro debate”.

“Decí qué querés hacer, pero no digas que hay que desfinanciar ni que la cultura no sirve. Argentina es un país donde la cultura importa. La gente tiene mucha cultura, de todos los niveles sociales. ¿Desfinanciar la cultura del teatro independiente? ¡Que es una cantera inagotable! El aporte que da el teatro independiente a la cultura argentina es enorme”, insistió Adrián.

Por último, el actor y productor concluyó: “Espero que no salga. Las pocas veces que pude hablar con gente de la política sobre cultura, no entienden nada del tema nuestro. ‘Se la dan entre ustedes para que se la gasten’, dice. Eso me parece una aberración”.

Nota gentileza de Infobae.-