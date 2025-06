De cara a las elecciones, Kicillof advirtió: “En una boleta va a decir más obras y en la otra, cero”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró hoy que en las próximas elecciones se expresarán dos modelos de país contrapuestos y advirtió: “En una boleta va a decir más obras… y en la otra cero obras para la provincia de Buenos Aires”.

Lo dijo durante un acto en General Villegas, donde cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras públicas y el recorte de recursos para el interior provincial.

“En una boleta va a decir más obras, más escuela pública, más salud pública y en otra va a decir cero, nada para el interior de la provincia. Por favor reflexionemos y pensemos”, sostuvo el mandatario provincial en tono de campaña, al contrastar su gestión con las políticas de ajuste del gobierno libertario.

Kicillof encabezó la inauguración de una sede de la Patrulla Rural y la entrega de patrulleros en Villegas, donde también subrayó la necesidad de invertir en seguridad con recursos públicos: “Lo que hay que meter primero, más que bala, es inversión. Sin recursos no hay seguridad”, remarcó.

En otro pasaje de su intervención, el gobernador alertó sobre las consecuencias del desfinanciamiento estatal: “Mucho cuidado con los que se llenan la boca con que hay que hacer el ajuste, la motosierra. Si no tenemos Estado, no hay educación pública, no hay hospitales, no hay rutas, maquinarias, productores, no tenemos nada en el interior”, enumeró.

Además, volvió a denunciar que el gobierno del presidente Javier Milei “paró todas las obras” en la Provincia y se mostró dispuesto a asumir parte de esos proyectos. “Nos están sometiendo a una situación de abandono. Les ofrecí hacernos cargo, hasta donde podamos, de las rutas”, precisó el gobernador.

Estuvieron presentes durante el acto el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

