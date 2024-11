Cultura: La argentina Leila Guerriero ganó el Premio Zenda de Narrativa 2023-2024

La escritora y periodista Leila Guerriero ganó el Premio Zenda de Narrativa 2023-2024 por su libro La llamada. En esta primera edición del galardón español, el jurado decidió distinguir a la autora argentina, destacando que su obra es un «ágil reportaje periodístico y una vigorosa narración».

Guerriero toma una historia real de terrorismo político y la convierte «en un tremendo, conmovedor y a la vez humorístico relato sobre experiencias límite de la vida y sobre el poderoso instinto humano de supervivencia», también señaló el jurado.

La llamada fue editado este año por Anagrama y narra la experiencia de Silvia Labayru, quien integraba el sector de Inteligencia de la organización Montoneros y el 29 de diciembre de 1976 fue secuestrada por militares y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionaba un centro de detención clandestino. Labayru fue torturada, obligada a realizar trabajo esclavo, violada reiteradamente por un oficial y forzada a representar el papel de hermana de Alfredo Astiz, miembro de la Armada que se había infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo.

Tras enterarse de que había ganado el premio, Guerriero sostuvo que este reconocimiento fue una «alegría y una sorpresa, no solo por el hecho de que el libro haya ganado en la categoría de narrativa, sino porque me parece estupendo que se cree un premio para reconocer la obra de diversos autores en tiempos en los que, más que celebrar y reconocer, parecemos empeñados en destruir».

«Cuando supe quiénes eran los miembros del jurado me sentí no solo contenta y agradecida, sino honrada. Porque son estupendos lectores, estupendos autores. Y, como decía Ricardo Piglia, no hay nada, nada más hermoso que el reconocimiento de los pares», agregó Guerriero.

Leila Guerriero es periodista, publica en diversos medios de América Latina y Europa, y es editora para América Latina de la revista mexicana Gatopardo. Es autora de los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños y Una historia sencilla, entre otros.

Los Premios Zenda están promovidos por la plataforma Zenda Libros y tienen como objetivo reconocer la labor literaria, editorial y de fomento de la lectura.

En esta primera edición, los premios están compuestos por diez categorías y un premio de honor y abarcan el curso editorial comprendido entre agosto de 2023 y julio de 2024. Los ganadores recibirán un Zenda, una estatuilla diseñada especialmente para la ocasión, en una ceremonia a realizarse el 14 de enero de 2025 en Madrid.

