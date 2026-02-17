Cuarta y última noche de los Carnavales en Plaza Mitre de Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Este martes 17 de febrero, desde las 21 horas, se vivirá la cuarta y última noche de los Carnavales 2026 en la Plaza Mitre, con una jornada especial cargada de ritmo, color y tradición popular para el cierre de esta gran fiesta.

Durante la noche se presentarán la Batucada “Maru Va”, la Murga La Gloriosa, y las carrozas de instituciones locales, culminando con uno de los momentos más esperados: la quema del Rey Momo, símbolo del carnaval.

En el escenario estarán brindando su show Lalo y Petty, Seba Burdiani y Renacer – Segunda Vuelta, aportando música y baile para despedir los carnavales a pura celebración.

Además, se invita a asistir disfrazados de máscara suelta, para participar del sorteo de un TV, y del sorteo de una bicicleta con el número que le dan a los niños al dejar su tarro de espuma vacío en los lugares indicados.

Los Carnavales 2026, organizados por el Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura, a cargo de Fernando Olasagaste,junto a instituciones locales, son con entrada libre y gratuita, para todas y todos los vecinos y visitantes que se hagan presentes en el gran cierre de los carnavales de Roque Pérez.-

