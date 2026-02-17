Omar Maturano: “En el paro de la CGT no habrá transportes en todo el país”

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El titular del gremio La Fraternidad calificó a los funcionarios del Gobierno de “mentirosos” y afirmó que el proyecto de reforma laboral busca “la esclavitud.

Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, el gremio que nuclea a los conductores de trenes, ratificó este martes que durante el paro convocado por la CGT para el jueves “no habrá transportes” en todo el país y que la reforma persigue «la esclavitud”.

“Son todos unos mentirosos que nos quieren llevar a la esclavitud y nosotros a la esclavitud no vamos a ir”, enfatizó Maturano en declaraciones a Splendid AM 990.

El sindicalista aseguró que, tal como lo anticipó la Agencia Noticias Argentinas, “está confirmado paro total de actividades sin movilización”, ya que “si el transporte no anda, no se puede movilizar a los compañeros” como pretenden algunos gremios como la UOM.

Maturano advirtió: “Después (que se apruebe la reforma) vendrán por la Ley de Asociaciones Sindicales y por otra Ley de Previsión porque seguramente estarán preparando una batería de leyes en contra de los trabajadores”.

Agregó que el presidente Javier Milei “se equivoca” al impulsar este tipo de leyes porque “la promesa de él fue que ir contra la casta, no contra los trabajadores” y agregó: “La promesa fue no emitir (pesos) y está emitiendo bonos, está emitiendo deuda”.

“Nosotros tenemos el derecho de protestar, el derecho de no trabajar, el derecho de parar que nos lo da la Constitución”, dijo y advirtió que con la reforma laboral “va a haber más juicios que ahora”.

